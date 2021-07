Raffaella Carrà, mercoledì il corteo funebre a Roma per il saluto pubblico

Si terranno venerdì 8 luglio alle 12, presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, i funerali di Raffaella Carrà, morta a 78 anni. Mercoledì alle 16 il feretro partirà dalla sua casa, in Via Nemea 21, con un corteo funebre a tappe per permettere un pubblico saluto all'artista. Il percorso terminerà in Campidoglio, dove a partire dalle 18 sarà allestita la camera ardente.

Nel pomeriggio di mercoledì il pubblico che tanto l'ha amata potrà quindi rivolgerle l'ultimo saluto in una delle tappe previste dal corteo funebre. Dopo la partenza alle 16 dalla sua casa in Via Nemea 21, il feretro si fermerà un minuto all' Auditorium RAI del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), al Centro di produzione RAI di Via Teulada 66, al Teatro delle Vittorie, alla sede RAI di Viale Mazzini 14, per terminare il percorso in Campidoglio (Sala Protomoteca).





L'apertura della camera ardente è prevista per le 18 e si protrarrà fino a mezzanotte. L'ingresso sarà dalla Cordonata e poi, attraverso Piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola, accesso alla Sala Protomoteca. Riaprirà il giorno successivo (giovedì 8 luglio) dalle 08 alle 12 e poi ancora dalle ore 18 a mezzanotte.