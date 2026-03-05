Radio Monte Carlo compie 60 anni: il programma speciale e l'evento esclusivo al Blue Note di Milano

Venerdì 6 marzo ci sarà una programmazione speciale sia dal punto di vista delle conduzioni, che alterneranno voci di oggi e di ieri, con ospiti e amici di Radio Monte Carlo che si susseguiranno per porgere gli auguri alla loro emittente preferita, sia da quello della veste musicale e sonora, tra jingle, sigle dei programmi, interviste esclusive tratte dall’archivio di Radio Monte Carlo. La festa sarà anche al Blue Note di Milano con degli ospiti d’eccezione tra cui 60 fortunatissimi ascoltatori che, aggiudicandosi il contest in onda, avranno il privilegio di accedere a un evento nell'evento. Un evento strettamente privato dove Mario Biondi e gli Incognito si uniranno a Nick the Nightfly per una jam session irripetibile. L’intera giornata sarà raccontata attraverso i canali social della radio.