Radio Monte Carlo compie 60 anni: il programma speciale e l'evento esclusivo al Blue Note di Milano
L’emittente, guidata da Stefano Bragatto, celebra la ricorrenza con un palinsesto dedicato
© Luca Adamo
Il 6 marzo 2026 Radio Monte Carlo compie 60 anni. Per l'occasione, l'emittente ripercorrerà una storia di successi, primati, sfide vinte, dagli anni in cui da oltre frontiera fu la prima a rompere il monopolio della Rai, all’avvento delle altre emittenti private fino al momento della consacrazione con il format attuale. Una radio che trasmette musica che fa sognare e commuovere, mantenendo sempre con un occhio di riguardo per le produzioni meno inflazionate.
L'offerta musicale e i contenuti
Artisti come Lana Del Rey, Mario Biondi, Michael Bublé e Amy Winehouse sono stati lanciati in Italia grazie alla dedizione di Radio Monte Carlo alla ricerca musicale, alla costante scoperta di nuovi suoni e talenti. Dall’arte alla cultura, dalla moda al design: i contenuti che offre l'emittente sono sempre variegati.
Le voci
Il palinsesto dell’emittente, guidata dal direttore Stefano Bragatto, è molto amato dagli ascoltatori che con grande fedeltà seguono ogni giorno Laura Ghislandi e Max Parisi, Monica Sala, Davide Lentini, Stefano Andreoli e Andro Merkù, Rosaria Renna e Filippo Firli, Andrea Munari, Isabella Eleodori e Alberto Davoli, Chiara Lorenzutti, Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo, Maurizio Di Maggio, Nick the Nightfly, Erina Martelli, Stefano Gallarini, Marco Porticelli, Silvia Notargiacomo, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini, Maggie Charlton.
Un compleanno speciale
Venerdì 6 marzo ci sarà una programmazione speciale sia dal punto di vista delle conduzioni, che alterneranno voci di oggi e di ieri, con ospiti e amici di Radio Monte Carlo che si susseguiranno per porgere gli auguri alla loro emittente preferita, sia da quello della veste musicale e sonora, tra jingle, sigle dei programmi, interviste esclusive tratte dall’archivio di Radio Monte Carlo. La festa sarà anche al Blue Note di Milano con degli ospiti d’eccezione tra cui 60 fortunatissimi ascoltatori che, aggiudicandosi il contest in onda, avranno il privilegio di accedere a un evento nell'evento. Un evento strettamente privato dove Mario Biondi e gli Incognito si uniranno a Nick the Nightfly per una jam session irripetibile. L’intera giornata sarà raccontata attraverso i canali social della radio.