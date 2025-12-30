Auditel 2025: Mediaset leader in tv, radio e digitale

I risultati si confermano anche su radio e digitale. RadioMediaset (Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba) è il gruppo radiofonico più ascoltato in Italia, con 1.406.000 ascoltatori nel quarto d’ora medio.Sul digitale, Mediaset è primo editore italiano per consumi non lineari (TV connesse, PC e device mobili), con oltre 10 miliardi di video visti.