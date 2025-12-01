Logo Tgcom24
Economia
reputazione online consolidata

Pier Silvio Berlusconi si conferma al vertice della classifica Top Manager Reputation

Il Ceo di Mfe–Mediaforeurope conquista ancora una volta la vetta della reputazione online. Da 28 mesi è stabilmente nella top ten generale e da due anni consecutivi è il leader del comparto Media

01 Dic 2025 - 11:35
© Ansa

© Ansa

Pier Silvio Berlusconi si conferma il manager italiano con la reputazione online più solida. A certificarlo è l'Osservatorio Top Manager Reputation, che lo colloca nuovamente al primo posto della classifica generale, riconoscendo anche due elementi di continuità di peso: da due anni è leader del comparto media e da 28 mesi compare stabilmente nella top ten assoluta. Il risultato riflette il percorso di crescita industriale e l’espansione internazionale di MFE - MediaForEurope, che negli ultimi anni ha rafforzato in modo deciso la propria presenza nel panorama europeo.

L'ingresso strategico in Germania ha segnato una svolta, portando oggi MFE a operare in sei Paesi: Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e, più di recente, Portogallo grazie all’ingresso nel capitale del gruppo Impresa. Una traiettoria che gli analisti interpretano come un segnale positivo per il sistema Paese: un gruppo italiano che non subisce l'avanzata straniera, ma consolida la propria posizione oltreconfine confrontandosi con i principali player europei.

Un risultato ancor più significativo, perché ottenuto in una classifica tradizionalmente dominata da manager di settori chiave come finanza, energia e industria. La presenza al vertice di un esponente del mondo dei media rappresenta dunque un'anomalia di rilievo. In questo scenario, il primato di Pier Silvio Berlusconi va oltre il riconoscimento personale e diventa la conferma della solidità di un progetto industriale che sta contribuendo a ridisegnare il ruolo dell’Italia nel panorama audiovisivo europeo.

