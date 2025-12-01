Pier Silvio Berlusconi si conferma al vertice della classifica Top Manager Reputation

Pier Silvio Berlusconi si conferma il manager italiano con la reputazione online più solida. A certificarlo è l'Osservatorio Top Manager Reputation, che lo colloca nuovamente al primo posto della classifica generale, riconoscendo anche due elementi di continuità di peso: da due anni è leader del comparto media e da 28 mesi compare stabilmente nella top ten assoluta. Il risultato riflette il percorso di crescita industriale e l’espansione internazionale di MFE - MediaForEurope, che negli ultimi anni ha rafforzato in modo deciso la propria presenza nel panorama europeo.