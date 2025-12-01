Pier Silvio Berlusconi si conferma al vertice della classifica Top Manager Reputation

Il Ceo di Mfe–Mediaforeurope conquista ancora una volta la vetta della reputazione online. Da 28 mesi è stabilmente nella top ten generale e da due anni consecutivi è il leader del comparto Media
© Ansa
Pier Silvio Berlusconi si conferma il manager italiano con la reputazione online più solida. A certificarlo è l'Osservatorio Top Manager Reputation, che lo colloca nuovamente al primo posto della classifica generale, riconoscendo anche due elementi di continuità di peso: da due anni è leader del comparto media e da 28 mesi compare stabilmente nella top ten assoluta. Il risultato riflette il percorso di crescita industriale e l’espansione internazionale di MFE - MediaForEurope, che negli ultimi anni ha rafforzato in modo deciso la propria presenza nel panorama europeo.
L'ingresso strategico in Germania ha segnato una svolta, portando oggi MFE a operare in sei Paesi: Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e, più di recente, Portogallo grazie all’ingresso nel capitale del gruppo Impresa. Una traiettoria che gli analisti interpretano come un segnale positivo per il sistema Paese: un gruppo italiano che non subisce l'avanzata straniera, ma consolida la propria posizione oltreconfine confrontandosi con i principali player europei.
Un risultato ancor più significativo, perché ottenuto in una classifica tradizionalmente dominata da manager di settori chiave come finanza, energia e industria. La presenza al vertice di un esponente del mondo dei media rappresenta dunque un'anomalia di rilievo. In questo scenario, il primato di Pier Silvio Berlusconi va oltre il riconoscimento personale e diventa la conferma della solidità di un progetto industriale che sta contribuendo a ridisegnare il ruolo dell’Italia nel panorama audiovisivo europeo.