RadioMediaset si conferma primo gruppo radio nazionale
L'amministrazione delegato Paolo Salvaderi "Chiudiamo l’anno con basi solide, confermando il nostro ruolo di riferimento"
Diffuse le anticipazioni dei dati Audiradio relativi all’ascolto radiofonico dell’anno 2025. RadioMediaset (Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio), cui fanno capo le attività radiofoniche del Gruppo Mediaset, si conferma ancora una volta primo gruppo radio nazionale con il 18.7% di ascoltatori nel Quarto d’ora medio dalle ore 6 alle ore 24 e il 42.6% di ascoltatori nel Giorno medio ieri.
Come spiega Paolo Salvaderi, amministratore delegato RadioMediaset "i dati relativi all’anno 2025 rilevati dalla nuova ricerca, basata su una metodologia rinnovata rispetto al passato, confermano il nostro posizionamento come primo gruppo radio nazionale, con una quota di ascolto che sfiora il 19% di share. Un risultato che riflette la forza del nostro sistema editoriale, la chiarezza dei posizionamenti dei singoli brand e la capacità di costruire valore attraverso contenuti riconoscibili, grandi eventi sul territorio e una presenza costante e rilevante nella vita degli ascoltatori. Chiudiamo l’anno con basi solide, confermando il nostro ruolo di riferimento nel presidio di un mercato radiofonico maturo e altamente competitivo”.