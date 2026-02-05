RadioMediaset si conferma primo gruppo radio nazionale

Come spiega Paolo Salvaderi, amministratore delegato RadioMediaset "i dati relativi all’anno 2025 rilevati dalla nuova ricerca, basata su una metodologia rinnovata rispetto al passato, confermano il nostro posizionamento come primo gruppo radio nazionale, con una quota di ascolto che sfiora il 19% di share. Un risultato che riflette la forza del nostro sistema editoriale, la chiarezza dei posizionamenti dei singoli brand e la capacità di costruire valore attraverso contenuti riconoscibili, grandi eventi sul territorio e una presenza costante e rilevante nella vita degli ascoltatori. Chiudiamo l’anno con basi solide, confermando il nostro ruolo di riferimento nel presidio di un mercato radiofonico maturo e altamente competitivo”.