Un telefilm, che si è trasformato presto in un vero e proprio fenomeno di costume con un impatto culturale potentissimo, anche sui giorni nostri. La "sindrome di Fonzie", ad esempio, è un termine spesso ancora usato nel settore mediatico per indicare l'inatteso e non pianificato successo di un personaggio minore di una serie televisiva, una saga cinematografica, un fumetto, un romanzo o un videogioco. Il successo si può quantificare sia in termini di effettivo gradimento del personaggio, sia dalla misura in cui esso riesce a diventare oggetto di attenzione, o di imitazione. Proprio come successe con Fonzie, in origine personaggio di secondo piano dell'universo narrativo della serie televisiva, ma che iniziò a prevalere quando il protagonista della serie, Richie Cunningham, fu via via relegato dagli autori della serie a ruoli di contorno per via del fatto che il suo interprete, l'attore Ron Howard, aveva nel frattempo iniziato la carriera di regista[.

Il 19 agosto 2008 la città di Milwaukee (Wisconsin) ha omaggiato il personaggio di Fonzie, dedicandogli una statua in bronzo.