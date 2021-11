Per Henry Winkler gli "Happy Days" sono finiti: l'attore mette all'asta l'iconica giacca di Fonzie

"Happy Days", Fonzie mette all'asta la sua iconica giacca di pelle nera IPA 1 di 21 IPA 2 di 21 IPA 3 di 21 IPA 4 di 21 IPA 5 di 21 IPA 6 di 21 IPA 7 di 21 IPA 8 di 21 IPA 9 di 21 IPA 10 di 21 IPA 11 di 21 IPA 12 di 21 IPA 13 di 21 IPA 14 di 21 Mork incontra Fonzie (parte 2) 15 di 21 IPA 16 di 21 IPA 17 di 21 IPA 18 di 21 Mork incontra Fonzie (parte 2) 19 di 21 da-video 20 di 21 IPA 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per Henry Winkler i mitici "Happy Days" sono davvero finiti. L'attore, 76 anni, che nella serie tv a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta interpretava l'iconico Arthur "Fonzie" Fonzarelli, ha infatti deciso di mettere all'asta una delle ultime giacche originali in pelle nera, che indossava nella sitcom. Parte del ricavato della vendita sosterrà l'organizzazione no-profit This Is About Humanity, co-fondata da sua figlia, Zoe Winkler. Insieme alla giacca verranno venduti anche un paio di jeans, una maglietta e stivali da moto per un valore stimato di tra i 50mila e i 70mila dollari.