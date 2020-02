Coronavirus, Fonzie incoraggia un medico di Codogno: "State in salute e al sicuro"

Lo scatto di 5 degli indimenticabili membri del cast originale dell'iconica serie TV anni Settanta, "Happy Days", Ron Howard, Henry Winkler, Don Most, Anson Williams e Marion Ross ovvero Richie, Potsie, Ralph, Marion e Fonzie ha fatto il giro del web raccogliendo migliaia di like e provocando il classico effetto nostalgia nei fan patiti della mitica serie americana.

A postare la foto è stato Ron Howard, Richie nella serie tv, la cui prima puntata è stata trasmessa il 15 gennaio 1974, ospite d'onore a Los Angeles, insieme ai suoi quattro colleghi, ad una serata in onore di Garry Marshall, creatore della serie scomparso nel 2016 per raccogliere fondi per sostenere l’omonimo teatro da 130 posti di Marshall a Burbank, in California.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI