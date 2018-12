Usa: addio a Norman Gimbel, autore della colonna sonora di "Happy Days"

E' morto all'età di 91 anni in California Norman Gimbel, autore della colonna sonora della celebre serie tv "Happy Days". Paroliere musicale americano, Gimbel ha vinto un Oscar nel 1997 per la miglior canzone originale con "It Goes Like It Goes", cantata da Jennifer Warnes nel film" Norma Rae". Assieme al compositore Charles Fox vinse il Grammy per la canzone dell'anno ("Killing me softly") nella prima versione del 1973 cantata da Roberta Flack.