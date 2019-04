Quando una giovane Laura Chiatti partecipò a "Karaoke"

È stata la trasmissione di Italia 1 che per anni ha fatto cantare e ballare le piazze d’Italia. Nel 2015 c'è stato il grando ritorno con la condusione di Angelo Pintus ma in un momento amarcord guardiamo indietro di un ventennio, quando sul palco di "Karaoke" Fiorello ha presentato l'esibizione di una futura celebrità: a Masciano infatti una grintosissima Laura Chiatti, allora 12enne, stupisce Beppe Fiorello (che sostituiva il fratello) cantando “Sognare, sognare”. Il programma ha anche visto la partecipazione di una giovanissima Elisa, non ancora quindicenne ma che già dimostrava le sue qualità canore intonando “Questione di feeling”.