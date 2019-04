Quando Simona Ventura si esibì in uno spogliarello a "Mai dire Gol"

Prova a esibirsi in uno spogliarello, ma è più volte disturbata. E' Simona Ventura che durante una delle punate di "Mai dire Gol", condotta al fianco di Claudio Lippi, prova a conquistare il suo pubblico con un siparietto sexy. Più volte infastidita, da Aldo, Giovanni e Giacomo, la Ventura viene coperta nel momento clou del balletto dall'ingresso in studio del Mago Oronzo. Immancabile di sottofondo la voce narrante della Giallappa's Band, fiore all'occhiello di Mai dire Gol, il programma incentrato sugli errori e le gaffe di alcuni giocatori e allenatori di calcio della Serie A.



Simona Ventura, che durante la conduzione di "Mai dire Gol" non aveva più di 30 anni, quest'anno spegne 54 candeline. Durante la sua carriera, la presentatrice emilana ha condotto numerosi programmi targati Mediaset. La scorsa estate è stata al timone del reality Temptation Island Vip, andato in onda su Canale 5.



