Psicosi da coronavirus, Paolo Del Debbio in giro nella Chinatown milanese

Paolo Del Debbio a passeggio nella Chinatown di Milano contro la psicosi da coronavirus. Dopo Barbara d’Urso e Mario Giordano anche il conduttore di “Dritto e Rovescio” si schiera dalla parte della comunità cinese duramente colpita dalla paura del contagio.

“I clienti sono diminuiti dell’80%”, spiega il gestore di uno dei bar di via Paolo Sarpi. Le strade e i locali della zona sono infatti semi-vuoti. “Nessun caso sospetto qui, anche perché i cinesi che vivono nella Chinatown milanese e in Italia, in generale, provengono in molti da un’altra provincia: lo Zhejiang”, spiega Stefano di Martino, ambasciatore per l’amicizia del popolo cinese del mondo.

Per Del Debbio anche una visita nel centro culturale cinese e il pranzo in un ristorante tipico con tanto di grappa cinese: “Con questa si ammazza il virus”, scherza il conduttore al tavolo col proprietario.