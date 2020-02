Coronavirus, Giordano come Barbara d'Urso: mangia cibo cinese a "Fuori dal Coro"

Mario Giordano come Barbara d'Urso. Il conduttore di "Fuori dal Coro", nel corso della puntata del 4 febbraio ha mangiato in diretta un involtino primavera, piatto tipico della cucina cinese, per sfatare le preoccupazioni e la psicosi legata a un eventuale contagio da Coronavirus: "Abbiamo preparato una buona cena cinese per allontanare i falsi miti" - ha detto il giornalista - "anche se con le bacchette non sono tanto capace".

Giordano, che ha offerto anche un raviolo al vapore a Irene Pivetti, ha emulato proprio la conduttrice di "Pomeriggio 5" che, venerdì 31 gennaio, aveva mangiato davanti alle telecamere un biscotto della fortuna proprio per eliminare i pregiudizi sulla cucina orientale.