Coronavirus, Barbara d'Urso mangia i biscotti della fortuna: “Non evitate i ristoranti cinesi”

Grande spazio all’emergenza coronavirus a “Pomeriggio Cinque”, dove Barbara D’Urso aggiunge la richiesta di evitare psicosi e allarmismi. Dopo aver mandato in onda un servizio sulla Chinatown milanese, con ristoranti e locali deserti per via della paura del contagio, la conduttrice lancia un appello ai suoi telespettatori affinché non rinuncino ad andare a mangiare cinese.

“La malattia non si trasmette con i cibi”, spiega Barbara e per dimostrarlo mangia in diretta un biscotto della fortuna, i dolcetti consegnati a fine pasto nei ristoranti asiatici. “Lo fece Lamberto Sposini ai tempi dell’influenza aviaria, lo ha fatto ieri Corrado Formigli mangiando un involtino primavera, lo faccio anche io volentieri e vi invito ad andare nei ristoranti cinesi”, conclude la conduttrice.