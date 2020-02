Barbara d'Urso contro la psicosi coronavirus: eccola al ristorante cinese

Dopo aver mangiato un biscotto della fortuna in tv, Barbara d'Urso aveva promesso di andare a mangiare al ristorante cinese per combattere la psicosi coronavirus. Detto... fatto! La conduttrice ha pubblicato una serie di storie su Instagram di lei che, bacchette alla mano, assapora ravioli al vapore e altri manicaretti orientali.

"Ci sono stati casi di razzismo, persone che insultano i cinesi per strada, Il coronavirus non si trasmette attraverso il cibo. Ecco il biscotto della fortuna, quello che servono a fine pasto. Lo mangio qui davanti a voi e vi invito ad andare nei ristoranti cinesi", aveva detto in tv Barbara a margine di un servizio, in cui si mostravano gli effetti devastanti della psicosi coronavirus sui locali orientali di Milano.

