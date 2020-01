Barbara d'Urso a cuore aperto su "Chi": "Starò in tv fino a 90 anni"

Le sfide non le fanno paura e le critiche le scivolano addosso. Barbara d’Urso con tre programmi targati Videonews all'attivo e 13 ore di diretta a settimana è la donna dei record, recentemente incoronata dal Corriere come personaggio tv più significativo dell'ultimo decennio. Il presente è certo e il futuro? La conduttrice non ha dubbi e a "Chi" ha raccontato: “Me lo immagino in tv fino a 90 anni, per la gioia dei miei detrattori e poi, ogni sera, a ballare con i miei amici”.

Sempre sulla cresta dell’onda televisiva la conduttrice ha spiegato di non sentirsi stimata o invidiata dalle colleghe: “Non mi pongo il problema. Io seguo il mio lavoro, non attacco mai nessuna, né giudico il lavoro altrui”, E aggiunge che "chi è gelosa e vive la sua vita nell’incubo di qualcun’altra ha un problema con se stessa, e io non sono né gelosa, né invidiosa”.





Mentre continua a registrare ottimi ascolti su Canale 5 con “Live – Non è la D’Urso”, “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”, al settimanale ha parlato di concorrenza ("Posso piacere o meno, ma in quel che faccio metto sempre tutta me stessa e quando c'è da sporcarsi le mani sono la prima a farlo") e non si è tirata indietro nel rispondere a chi la definisce una donna di potere: "Ho solamente il potere di scegliere quello che fare, oltre alla massima libertà di espressione".





Sul lavoro Barbara d'Urso si definisce maniaca del controllo e perfezionista: "Do la vita in tutto quel che faccio e chi lavora con me fa lo stesso". Spazio anche alla vita privata della conduttrice. Proprio tempo fa fu proprio Signorini, ospite "La repubblica delle donne", a lasciare intendere che la conduttrice, nonostante si professi single da anni, non sia sempre sola: “Mi meraviglio di Alfonso che sa perfettamente quanto sono sfortunata in amore”, ha replicato anche se i corteggiatori, di certo, non le mancano: “Ma c’è sempre qualcosa che non va”, rivela.



