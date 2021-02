Provvedimento disciplinare ad "Amici": maglia sospesa per tre allievi

Da settimane la produzione di "Amici" sta avvisando i ragazzi di avere più cura della casa in cui vivono. Sporcizia e disordine la fanno da padroni, così è arrivato un provvedimento disciplinare. Gli allievi a turno fanno tre nomi di chi, secondo loro, sono i responsabili. I più votati sono Aka7even, Ibla e Alessandro. Per loro la maglia è sospesa, non parteciperanno alle lezioni e nemmeno alla puntata.

Tutti i ragazzi hanno dato tre nominativi ad eccezione di Enula, che non ha voluto farne nessuno. Per lei infatti non c'è nessuno contro cui puntare il dito, ma sono tutti ugualmente responsabili. La sua scelta ha però delle conseguenze pesanti: durante le settimana sarà esclusa dalle lezioni e non si esibirà in puntata. Dopo la votazione cantante e ballerini continuano a discutere animatamente, con i tre sanzionati che non si reputano gli unici responsabili della situazione.

La produzione decide quindi di offrire agli allievi una seconda possibilità: annullare il precedente provvedimento e preparare da soli pezzi e coreografie, senza il supporto degli insegnanti. I ragazzi si confrontano su questa nuova opzione, ma con nove voti contrari la mozione non passa: rimane valida la maglia sospesa per Aka7even, Ibla e Alessandro.

