"Amici 20"

La puntata si apre con Rocco Hunt che interpreta un medley dei suoi ultimi successi. I ragazzi diventano subito protagonisti con la prova Tim. La prima a esibirsi è Martina. Dopodiché entra in studio un contenitori dove tutti i ragazzi devono mettere le loro maglie che ormai non contano più andando verso il serale. Entrano le felpe oro: la prima va a Sangiovanni, la seconda Samuele. Poi ricevono la felpa anche Giulia, Gaia, Serena, Aka7even, Tancredi, Tommaso, Enula, Raffaele, Ibla, Esa, Alessandro. Deddy, Martina e Rosa sono quelli rimasti senza. Entra un'altra felpa, che è per Martina. Nonostante lo sconcerto e il pizzico di paura dei restati senza, arrivano le maglie anche per Rosa e Deddy.

Con le maglie oro che certificano l'inizio della corsa al serale, ma non cambia il metodo di valutazione dei prof: saranno loro, di settimana in settimana a decidere se confermare o togliere la maglia ai propri alunni. Il primo a esibirsi è Tommaso, giudicato dalla Celentano.