Ad "Amici" Serena conquista la Celentano ed entra nella scuola

Mentre si avvicina la fase finale, la scuola di "Amici" accoglie una nuova ballerina. Serena vorrebbe studiare classico con Alessandra Celentano e chiede di poter sfidare Rosa o Martina. La professoressa chiede invece se è possibile avere un banco in più per lei, invece di metterla a confronto con le ragazze. Secondo lei, infatti, Serena vincerebbe agilmente la sfida in quanto molto più preparata della due allieve.

In un videomessaggio recapitato ai ragazzi la Celentano spiega la sua scelta: “Serena è una ballerina dotata tecnicamente e fisicamente. Avrei potuto farla entrare con una sfida contro Martina o Rosa ma sarebbe stato troppo semplice, visto che avrebbe vinto per manifesta superiorità. Sono consapevole però che chiedere un banco in più mentre ci avviciniamo al serale potrebbe significare toglierlo a uno di loro. Per questo motivo chiedo a tutti voi se debba essere aggiunto un banco in più per Serena oppure no".

I ragazzi discutono a lungo della proposta e decidono di metterla ai voti. Ibla, Esa, Elisabetta, Raffaele, Deddy, Alessandro e Rosa votano no, mentre Samuele, Enula, Tommaso, Giulia, Sangiovanni, Aka7Even e Martina sono favorevoli. Con 7 sì e 7 no il sondaggio pare non aver portato da nessuna parte, finché Deddy cambia posizione e porta in vantaggio la fazione del sì.

Rosa e Deddy sono ormai legati da un rapporto sentimentale e la ballerina gli chiede quindi spiegazioni sul suo ripensamento. Deddy dice che aveva risposto di no in maniera egoistica, pensando al serale, ma ora preferisce giocarsi il posto tutti insieme. Rosa invece ribadisce di essere contraria perché, senza la sfida, Serena entrerebbe troppo facilmente nella scuola.

