"Amici 20": Esa resta nella scuola, Evandro lascia il posto a Tancredi

Tante emozioni nella puntata del sabato pomeriggio di "Amici 20". Esa affronta una sfida e ne esce vittorioso, va peggio a Evandro che deve lasciare il posto a Tancredi all'interno della scuola. Non mancano le liti tra gli insegnati: si scontrano Rudy Zerbi e Anna Pettinelli e anche Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano non se le mandano a dire.

I The Kolors aprono la puntata di "Amici 20", esibendosi con il loro nuovo singolo "Mal di gola". Stash parla di gioie e dolori dell paternità, a due mesi dalla nascita di sua figlia Grace.

Balla Giulia - Tocca a Giulia a esibirsi in una coreografia. Veronica giudica eccellente la tecnica ma segnala problemi nell'interpretazione. Il voto è comunque 7 e maglia confermata.

L'esibizione di Raffaele - E' la volta di Raffaele, a cui Arisa chiede di cantare "Lolly" di Justin Bieber. La performance entusiasma la sua coach, ma non Rudy Zerbi che accusa il cantante di non trasmettere emozione. Anche la Pettinelli non è soddisfatta, ma Arisa conferma la maglia con un bel 9.

Alessandro stupisce - Balla Alessandro sulle note di "Balla balla ballerino". Lorella racconta delle difficoltà avute dal ragazzo nell'affrontare la coreografia, perché la canzone è legata al suo rapporto con il nonno scomparso. L'emozione è vincente: 9 e maglia.

Sangiovanni conquista tutti - Si esibisce Sangiovanni che, vestito di rosa e con i fiori tra i capelli, canta "Primavera". Incassa un 9 e i complimenti di Zerbi.

La performance di Martina - E' il turno di Martina che si esibisce per la prima volta in un samba. Lorella è pienamente soddisfatta dalla performance, ma la Celentano la critica principalmente sull'interpretazione. La Cuccarini, comunque, conferma la maglia.

La sfida di Esa - Maria De Filippi chiama Esa e mostra un filmato con le reazioni del cantante alle dure critiche di Anna Pettinelli la scorsa settimana e il suo successivo scontro con la professoressa. Finita la clip, la speaker e Zerbi si confrontano in maniera molto accesa e non se le mandano a dire. "Sei falsa", dice lui. "Mi fai imbufalire", replica lei. Finita la bagarre, per Esa inizia la sfida. Lo sfidante è Aliperti, scelto da Anna, e Luca Dondoni è il giudice esterno. Dopo solo una performance, il giudice è già pronto a scegliere: Esa può tornare al banco.

Cuccarini vs Celentano prima dell'esibizione di Tommaso - Maria affronta il tema delicato del comportamento dei ragazzi durante le lezioni di classica. Nella clip che va in onda si vede la Celentano che rimprovera i ballerini per non aver solidarizzato con Tommaso quando lei gli ha sospeso la maglia per punizione. Lorella non apprezza i modi della collega e tra loro si accende la lite. Maria placa gli animi e fa entrare il ballerino che si esibisce sulla stessa coreografia proposta da Alessandro la scorsa settimana, per metterlo alla prova. La sua esibizione convince l'insegnante, che gli permette di tornare al banco con la maglia.

Evandro va in sfida - E' la volta di Evandro di affrontare la sfida, su richiesta di Arisa. Lo sfidante si chiama Tancredi, il giudice è di nuovo Luca Dondoni. Tancredi ha la meglio e si conquista il banco nella scuola. Per Evandro l'esperienza ad "Amici 2020" finisce qui.

Samuele balla e divide le insegnanti - Si esibisce Samuele. Veronica Peparini è pienamente soddisfatta per la performance e per l'atteggiamento. Voto 8 e banco confermato. La Celentano è di opinione diversa e non lo nasconde. Tra le due insegnanti inizia un confronto acceso.

Si esibisce Leonardo - Leonardo canta il suo inedito, avendo vinto la doppia esibizione di Tim.

Deddy scatena la lite - Maria chiama Deddy sul palco. Rudy si complimenta per il lavoro svolto, voto 8 e maglia. Arisa commenta in maniera non del tutto positiva, sostenuta da Anna, sottolineando alcune imprecisioni. Nuovo scontro tra Zerbi e la Pettinelli.

Scontro tra prof sulla performance di Ibla - Tocca a Ibla che conquista la Pettinelli ma non convince del tutto Rudi che nota la mancanza di ironia nell'interpretazione. Voto comunque positivo: 7 e felpa. Anna dissente e gli animi si scaldano ancora.