Ad "Amici" Aka7even in lacrime dopo la rottura con Martina: lei corre da Raffaele

Un triangolo pericoloso sta mettendo a rischio gli equilibri dentro la casetta di "Amici". La storia d'amore tra Martina e Aka7even pare essere arrivata alle battute finali. La ballerina ha rotto con lui, dichiarando di non poter più continuare la relazione da quando ha capito di essere attratta da Raffaele. Un brutto colpo per il cantante, che scoppia in lacrime e decide di troncare i rapporti con entrambi...

La ballerina, dopo essersi accorta di provare qualcosa con Raffaele, prende coraggio e tronca il rapporto con Aka7even. "Non te ne faccio una colpa, ma da adesso non ci sarò più. Tu e lui da adesso in poi evitatemi, perché non mi meritiate", ribatte lui. Poco dopo, però, scoppia a piangere e Giulia interviene per consolarlo. "E' finita, ha Raffaele in testa. Non mi merito tutto questo, non mi metterò mai più a nudo così con nessuno", afferma tra le lacrime.

Dopo la rabbia iniziale i due si confrontano di nuovo ma ormai nel cuore di Martina l'amore ha lasciato spazio all'affetto. "Non dobbiamo trattarci male per forza, puoi venire a raccontarmi la tua giornata se vuoi. A me manca vederti felice", dice lei ma il cantante in questo momento non riesce a vederla come un'amica.





Più tardi la ballerina cerca un chiarimento con il "terzo incomodo" Raffaele, che ha fatto scoppiare la coppia senza volerlo. Il sentimento di Martina, infatti, al momento non è ricambiato; "Non posso stare insieme a qualcuno se guardo un altro. Mi spiace averti messo in mezzo, forse dovevo tenermelo per me. Sono io che provo qualcosa per te, non tu".

