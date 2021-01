“Amici”: Arianna fuori dalla scuola, entra Elisabetta Tgcom24 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Instagram 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 10 di 16 11 di 16 12 di 16 13 di 16 14 di 16 15 di 16 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Partenza scoppiettante per il decimo appuntamento del sabato pomeriggio con “Amici”. Maria De Filippi presenta il rapper Mr. Rain che anticipa l’uscita del disco “Petrichor” il 12 febbraio. I ballerini Alessandro e Martina si esibiscono su una coreografia di Dirty Dancing. “Avrei preferito il pezzo con i tacchi, ma è comunque convincente” commenta Lorella Cuccarini. Alessandra Celentano: “Carina ma non basta”. Tocca al cantautore Sangiovanni con “Il battito animale”. Felpa sì, ma la Pettinelli non è convinta: “Meno efficace del solito”.

Giulia è stata scelta per la doppia esibizione. Prepara un pezzo personalizzato tra la commozione degli amici. Tocca al cantautore 18enne Deddy e poi Rosa, che si esibisce con gonna in tulle e boots pelosi. La Cuccarini: “Può fare di più, si può migliorare perché quando c’è la follia bisogna andare oltre”. Prende la felpa e la Celentano si lascia andare: “Molto carina – dice – Ma la felpa no”.

E’ la volta di Arianna, messa in sfida da Rudy contro Elisabetta. A giudicare c’è Martina Gianni Trapani. Vince la new entry e Arianna se ne va tra le lacrime: “Vorrei ringraziare Arisa che ha sempre creduto in me nonostante tutto… Era la quarta sfida continuativa, ma quando uscirò da questa porta non smetterò di inseguire il mio sogno”. Zerbi: “Quando sarai fuori da qui, vedrai che ti avranno insegnato tanto queste sfide piuttosto che tanti sì e tanti dieci”.

Tocca a Samuele, che prende un 8 da Veronica Peparini. Litigio tra Rudy Zerbi e la Pettinelli sull’esibizione canora di Aka7even. Per Rudy è da 4 e mezzo, Anna lo difende. Arisa: “E’ una canzone di disagio, ognuno può farlo risiedere dove vuole”, taglia corto l’insegnante. E’ la volta del ballerino Tommaso. La Celentano prende appunti: “Se dovessi valutare il percorso dovrei dargli la sufficienza, ma in quello che ho visto hai un 5, ma ti ridò la maglia. Stai migliorando”.