Ad "Amici" Aka7even geloso di Alessandro: "Ci stai provando con Martina?"

Nella scuola di"Amici" l’ingresso di Alessandro ha creato qualche difficoltà ad Aka7even. Il cantante è molto legato a Martina e le ha detto esplicitamente che non gradisce l'eccessiva confidenza con il nuovo arrivato. Il cantante decide quindi di chiarirsi anche con il presunto rivale in amore e nella coppia torna di nuovo il sereno.

Da video

Aka7even, però, non è l'unico con cui la ballerina ha stretto amicizia. Martina è infatti anche molto vicina a Raffaele, con cui si addormenta accoccolata sul divano. In giardino Aka7Even confida a Rosa e Deddy di essere rimasto senza parole: "Ci sono rimasto malissimo. Adesso lei è inc***, non mi ha nemmeno dato la buonanotte"

Oltre alla vicinanza fisica con gli altri, a pesare c'è anche il fatto che Martina non sempre abbia voglia di condividere le sue emozioni con lui. In un momento di difficoltà la ragazza sta quasi per piangere, ma si rifiuta di rivelargli il motivo di questa crisi. Poco dopo, però, accetta di parlarne proprio con Raffaele. Passata la crisi,’ però, Martina va da Aka7even e lui la riaccoglie a braccia aperte.

