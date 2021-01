Ad "Amici" Arianna ed Evandro in crisi dopo il giudizio dei professori

L'ultima puntata di "Amici" è stata particolarmente dura per Arianna e Evandro. I due cantanti, per ragioni diverse, sono entrati in crisi. Arianna piange a letto e confida a Enula di non farcela più. A pesare è soprattutto il giudizio di Rudy Zerbi, che la vorrebbe fuori dalla scuola. Evandro, invece, non è soddisfatto delle sue performance e ammette di meritarsi l'eliminazione.

- Subito dopo la puntata, Arianna si sdraia sul suo letto e piange disperata. Enula la consola e la cantante si sfoga: "Non vado mai bene, non ce la faccio più. Sono esausta". A farla andare in crisi è stato soprattutto il giudizio negativo di Rudy Zerbi che l'ha definita uno "spreco di talento", non mettendo in dubbio quindi le sue capacità ma l'atteggiamento. Ibla la sprona a fare uscire la vera Arianna: "Lui è lì per giudicare e dice quello che pensa, anche con modi sbagliati. Tu devi arrivare ad essere perfetta, non ti deve poter attaccare su niente".

Evandro: "Mi meritavo l'eliminazione" - Anche Evandro non è contento di come è andata la puntata e la Pettinelli è stata chiara: è la sua ultima possibilità. "Dovevo uscire e invece sono qua. L'ho ripetuta tantissimo in sala prove e tutto a posto. Poi lì sono andato malissimo", dichiara lui ai compagni. Samuele gli chiede se il suo problema sia il palco. "Sì, ma solo qui però. Fuori queste cose non le ho mai fatte. Come faccio a risalire di nuovo su quel palco?", si domanda il cantante. Riuscirà a trovare il modo di affrontare la ribalta?

Ti potrebbe interessare: