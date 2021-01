"Amici", cantanti e ballerini dividono i prof

Al pomeridiano di " Amici 20 " i prof non sono d'accordo su nulla. O poco. Zerbi continua a litigare con Arisa per Arianna e discute persino con la Pettinelli . Non va meglio nella sezione di ballo, dove prosegue la diatriba tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano , specialmente quando si parla di Rosa. Intanto Michele Bravi è l'ospite del pomeridiano che canta il nuovo singolo "Mantieni il bacio" mentre Linus interviene e tifa per Sangiovanni ed Enula .

Apre la puntata Michele Bravi che canta il suo nuovo brano "Mantieni il bacio" e colpisce molto Samuele che incalzato da Maria De Filippi confessa: "Quando l’arte ti colpisce oltre modo non devi fare rumore. Non mi sono sentito di applaudire per rispetto".

La ballerina Martina fa esplodere un'altra scintilla tra la Cuccarini e la Celentano. Balla e canta il musical Cabaret ma è in playback. Lorella è entusiasta: "Sono molto contenta di aver fatto questa scommessa. Se studia bene può percorrere questa strada". Ma Alessandra non è per niente d'accordo: "Non ho mai visto un musical in playback. E’ un numero a metà".

Appare quindi Linus, diretto di Radio Deejay che Zerbi presenta come "il signore delle radio". Linus ha ascoltato tutti gli inediti e dice di essere rimasto colpito da Sangiovanni ed Enula che si esibiscono live. Linus si complimenta con Sangiovanni e lo invita a non imitare gli altri, mentre Enula "è riuscita ad usare come titolo di una canzone un oggetto tutt’altro che romantico". Zerbi conferma il banco a entrambi.

Sabato 23 gennaio, alle 14:10 su Canale 5, torna "Amici 20" con l'ottavo appuntamento speciale. Per gli allievi della scuola di Maria De Filippi è un momento delicato visto che si avvicina la fase serale del talent show ed è sempre più importante riuscire a mantenere il proprio banco. Tra gli ospiti della puntata Linus, direttore artistico di Radio Deejay, e Michele Bravi che presenta in anteprima tv il suo nuovo singolo "Mantieni il bacio", apripista dell'album "La geografia del buio" in uscita il 29 gennaio.

Su Leonardo Rudy è durissimo e avverte: "Io credo che sia mio dovere fare una cosa che Anna e Arisa non fanno perché sono buoniste: Se Leonardo sarà ultimo lo eliminerò”. E la Pettinelli lo difende: "La classifica del televoto c’è solo da una settimana”. Leonardo è primo e Zerbi gli riconsegna la maglia. Poi è il turno di Arianna e tra Zerbi e Arisa arrivano puntuali le scintille. Lui non darebbe la maglia alla ragazza come anche Anna ma Arisa è ferma nella sua posizione: "Ho visto del potenziale". Evandro invece delude la Pettinelli.

Nello scontro di ballo tra Rosa e Daniele vince la ballerina perché il ragazzo non è ritenuto ancora pronto. A Rosa tocca di nuovo esibirsi ma è subito polemica tra la Cuccarini e la Celentano. Alessandra chiede se dopo due settimane sia pronta a fare la famosa coreografia ma la risposta è "no". Apriti cielo. Lorella cerca di difendere con unghia e denti la ballerina, ma Alessandra non sente ragioni.



