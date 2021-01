"Amici 20", Arisa la spunta su Zerbi: "L'inedito di Raffaele uscirà"

Nella scuola di " Amici 20 " si consuma l'ennesima "guerra" a distanza tra Arisa e Rudy Zerbi . Stavolta al centro della bufera c'è Raffaele . Secondo il prof, che ha chiesto ai ragazzi di fare una loro classifica in cui il cantante della squadra di Arisa è finito ultimo, l'inedito "Il sole alle finestre" non dovrebbe essere pubblicato. Raffaele è dispiaciuto, ne parla con la sua prof che si arrabbia e alla fine la spunta.

Arisa si mostra subito infastidita: "Cosa cambia cambia a Zerbi se il pezzo viene pubblicato o no? Se la gente lo vuole ascoltare lo ascolta, così non si fa, questa cosa non è giusta, è scorretta".

Raffaele le racconta che ha chiesto anche un confronto perché Zerbi "ha detto che non ho personalità ma non mi ha detto cosa devo fare per crescere". Zerbi però non glielo ha saputo dire , gli ha solo risposto "che la personalità non si costruisce". Arisa lo consola e gli confessa di avere in mente una cosa "stupenda" per sabato.

In casetta arriva una busta rossa, Ibla la legge: "La produzione, sentiti anche gli altri professori di canto, comunica che ha considerato che l’iniziativa di Rudy Zerbi è meritevole di attenzione perché capace di dare soprattutto ai professori ma anche ai ragazzi stessi lo spunto per fare riflessioni utili in vista del serale di Amici. Va considerato anche che l’espressione del televoto e della diretta instagram avvenuta la scorsa settimana ha già individuato tre cantanti che non vedranno uscire il proprio inedito sulle piattaforme digitali. La produzione quindi ritiene di non dovere escludere l’inedito di Raffaele dall’uscita prevista sulle piattaforme digitali che quindi avverrà regolarmente alla mezzanotte di oggi insieme a quelle di Esa, Deddy, Enula, Aka7even".

Raffaele è felice: "Sarà tutto merito di Arisa che si sarà presentata con il lanciafiamme".

