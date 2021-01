"Amici 20": scintille tra la Celentano e la Cuccarini, Sangiovanni lancia il suo singolo

"Amici 20", le emozioni della settima puntata pomeridiana Instagram 1 di 11 Instagram 2 di 11 Instagram 3 di 11 Instagram 4 di 11 Instagram 5 di 11 Instagram 6 di 11 Instagram 7 di 11 Instagram 8 di 11 Instagram 9 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

La puntata inizia salutando Lorella Cuccarini, tornata al suo posto in giuria dopo aver passato il Covid, e Anna Pettinelli che in qualche modo le ha dato il cambio: lei è infatti collegata da casa perché trovata positiva. Il primo ospite della puntata è Tecla, cantante 17enne di grande talento. Dopo la sua esibizione tocca ad Alessandro ballare nell'ambito dello spazio Tim.

Tornati in diretta la De Filippi mostra una classifica che riguarda i cantanti. Sarà il pubblico da casa a votare i propri preferiti: il primo classificato avrà il proprio inedito sulle piattaforme due giorni prima degli altri, mentre chi arriverà nelle ultime due posizioni non avrà il proprio inedito sulle piattaforme streaming. Il primo a esibirsi. Il primo a cantare è Afa7seven, che presenta la sua "Yellow". Intanto Anna gli conferma la felpa, poi viene mostrata la classifica dove lui si trova momentaneamente al quinto posto.

Esa presenta per la prima volta il suo nuovo pezzo che si intitola "Dimmi". Anna non gli ridarebbe la felpa per "problemi di intonazione", ovviamente trovando l'opposizione di Rudy. Intanto si piazza al secondo posto provvisorio della classifica. Tocca quindi a Raffaele con "Il sole alle finestre". Ovviamente Arisa gli conferma la felpa e lui si piazza in classifica al quarto posto. Evandro si affida alla sua "Guacamole". La Pettinelli ovviamente apprezza molto mentre Rudy dice che la felpa "dovrebbe tenerla nell'armadio" e che avverte "disagio". In classifica si piazza al sesto posto. Viene seguito da Arianna che canta "L'amore davvero". Su di lei si apre la solita discussione con la sola Arisa a difenderla a spada tratta. Ma contro la ragazza non ci sono solo Rudy e la Pettinelli visto che il suo inedito al momento è ultimo in classifica. Enula canta "Auricolari". Anche per lei il risultato della classifica, per quanto provvisorio, è amaro: è penultima.

Deddy si esibisce con "Parole a caso", il suo ineditpp prodotto da Canova. Tanti complimenti e terza piazza per lui. Arriva al centro dello studio Sangiovanni, pronto a cantare "Lady". Entusiasmo e primo posto nella classifica che adesso è definitiva, quindi "Lady" arriverà da martedì sulle piattaforme. Agli ultimi due posti si piazzano invece Arianna ed Evandro, che non avranno l'inedito sulle piattaforme.

Si passa al ballo, con Rosa che è la prima a esibirsi. Elena, che nei giorni scorsi ha avuto uno scontro con la Celentano, mostra la coreaografia. Dopo l'esibizione di Rosa, che la stessa Lorella giudica ancora "acerba", viene mostrato il video dello scontro. Tutto nasce dall'ingresso di Elena, mandata da Lorella, alla lezione della Celentano con Rosa. All'ennesima correzione Elena prende le difese della ragazza. Ne nasce una discussione fino a quando la Celentano decide di cacciare la D'Amario dalla sala. Tornando in studio Lorella dice che cacciando Elena ha mancato di rispetto anche a lei che l'aveva inviata. La Celentano non ci sta e ribatte che la mancanza di rispetto è stata nei suoi confronti perché l'assistente di Lorella è stata indisponente e arrogante. Chiamata in causa entra Elena che dice di essere intervenuta perché ha visto "una persona che trattava male un'altra persona". La Celentano a quel punto si infuria: "Non te lo permetto! Maria - dice -, se permetti questa cosa io me ne vado". I toni si alzano. La Cuccarini rimprovera alla Celentano di portare allo stremo alcuni allievi tutti i giorni. Alla fine la Celentano prende la sua borsetta e lascia lo studio...

Dopo Emma e Alessandra Amoroso che propongono il loro nuovo singolo "Pezzo di cuore", si torna al ballo con Tommaso che si esibisce nel suo assolo. La Celentano gli fa i complimenti ma dice che potrebbe fare molto di più e gli assegna un 6. Tocca poi a Giulia in un passo a due per il quale la Peparini le assegna un 8.

