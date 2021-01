“Amici”, entrano Ibla e Alessandro, escono Riccardo e Kika tra le lacrime Tgcom24 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

LA CUCCARINI POSITIVA COLLEGATA DA CASA

Maria De Filippi apre la puntata salutando Lorella Cuccarini in collegamento con lo studio da casa. “Il Covid è arrivato anche qui, fortunatamente con pochi sintomi, siamo stati fortunati. Sono in attesa del tampone negativo per poter tornare con voi” ha detto Lorella. Poi via al medley di canzoni del superospite Fabrizio Moro.

KIKA, RAFFAELE E ARIANNA IN SFIDA

Grazie a Tim, doppia esibizione di Deddy, parte con la sua "Il cielo contromano”. Rudy Zerbi scrive una lettera in cui consiglia una cantante, Ibla, al posto di Kika, Raffaele e Arianna, difesi da Arisa. Chiede una scelta consapevole sul merito artistico. “Tutti e tre non hanno niente di più da dare alla scuola e c’è qualcuno che può entrare e fare meglio” aggiunge Rudy, ma Arisa difende a spada tratta i tre ragazzi: “Non mi sento di scegliere, per me sono importanti tutti e tre in modo diverso”. Zerbi li manda tutti in sfida. Il giudice è Luca Dondoni. Ibla entra nella scuola. Promosso Raffaele. Arianna vince contro Kika, che saluta tra le lacrime. “Mi spiace tanto personalmente e umanamente” dice la De Filippi.

IN SFIDA RICCARDO CONTRO ALESSANDRO

Samuele il ballerino fa il coreografo su una proposta di Maria De Filippi. La Peparini gli dà un 8, la Cuccarini gli manda i suoi complimenti e anche la Celentano è entusiasta. Siparietto di gossip con la ballerina Giulia innamorata persa di un compagno, prima della sua esibizione. La Peparini: “E’ da 8, può fare tutto”. Tocca a Deddy con un brano inedito. Zerby gli dà un 8 e la maglia. In sfida il ballerino Riccardo contro Alessandro, new entry nella scuola.



TRA LE LACRIME ROSA INFILA LA MAGLIA

Sulla sfida del cantante Leonardo si scaldano gli animi dei prof. Zerby si innervosisce per il commento della Pettinelli: “Sembri sempre artefatto, un po’ teatrale…”. Maglia comunque confermata. Tocca a Rosa, la ballerina. La Celentano è durissima: “Mi aspettavo un’interpretazione più profonda e leggibile, invece ti ho trovato un po’ leggera”. Lorella da casa: “Questo dolore e questa rabbia che c’era anche prima di cominciare le ha fatto molto bene. Stai crescendo e sei consapevole dei tuoi limiti e dei tuoi punti di forza. Confermo la maglia, sette e mezzo”. Rosa è ammutolita tra le lacrime.



