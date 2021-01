"Amici 20" riparte con il superospite Fabrizio Moro

La scuola di " Amici ", arrivata alla ventesima edizione, riparte sabato 9 gennaio alle 14.10 su Canale 5 . Maria De Filippi dà infatti il via al primo speciale del 2021. Proseguono intano le sfide di canto e di ballo in vista della fase finale del programma. Sono 16 gli allievi della classe e tutti ambiscono a partecipare alla prima serata del talent show. Chi ce la farà? Il superospite della puntata è Fabrizio Moro che presenta un medley dei suoi brani.

Intanto sono usciti altri due inediti: "Il cielo contromano" di Deddy prodotto da Michele Canova e "Senza Love" di Raffale, prodotto da Gorbaciof.

"Ringrazio in primis “Amici” che mi ha dato questa grandissima possibilità e mi ha permesso di lavorare con Canova - dice Deddy - che ha fatto un lavoro perfetto con la produzione. Grazie a loro “Il cielo contromano” ha preso una direzione unica, emotiva, allo stesso tempo molto attuale e metaforica. Il brano parla di un amore finito, ricordato con nostalgia ed amarezza. Nonostante non sia io l’autore ma Leonardo Zaccaria e Vincenzo Colella che ringrazio, mi ci rivedo tantissimo nelle parole e nel significato e sono felicissimo del risultato. Partendo dalla possibilità che mi è stata data di studiare in questa scuola, per arrivare alla collaborazione con Canova e a sentire il mio brano in radio…tutto ciò mi rende felicissimo!".

Anche Raffaele spiega il suo brano: "Senza Love” nasce da un terribile incubo che mi ha perseguitato per un po' di notti. È uno specchio di tutte le mie paure più grandi, in particolare quella di rimanere solo ma soprattutto di rimanere senza l'amore delle persone più importanti per me. Ringrazio con tutto il cuore Maria De Filippi e lo staff di "Amici" per avermi dato la grandissima opportunità di cantare e presentare questo pezzo per me molto importante. Non smetterò mai di esserne grato".

