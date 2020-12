"Amici 20", Rosa e Arianna vincono la sfida e rimangono nella scuola

La sesta puntata di " Amici 20 " è all'insegna delle sfide. La ballerina Rosa riesce a tenere il banco di ballo: "Ringrazio anche la prof Celentano , nonostante la sua durezza sono sicura che ci sia del bene". Arisa chiede del tempo per Arianna , è convinta che la cantante avendo 18 anni e un percorso altalenante, abbia bisogno ancora di protezione dopo un "periodo infernale". E non la vuole mandare in sfida. Anna Pettinelli però protesta e la cantante sceglie di scendere in campo contro Federica. E vince.

"Amici 20, le emozioni della sesta puntata Instagram 1 di 14 Instagram 2 di 14 Instagram 3 di 14 Instagram 4 di 14 Instagram 5 di 14 Instagram 6 di 14 Instagram 7 di 14 Instagram 8 di 14 Instagram 9 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

ROSA CONQUISTA LA MAGLIA - La puntata comincia con Enula, che deve convincere Zerbi e canta una cover. "Per me ti puoi riprendere la maglia alla grande”, le dice Rudy. Rosa va in sfida. A giudicarla sono le tre professoresse di ballo. La prima esibizione è dello sfidante Simone. Poi tocca alla ballerina. I due si alternano con due pezzi a testa. Maria apre le buste con i verdetti, Rosa resta nella scuola. Viene chiamato Leonardo, che canta un suo inedito. Rudy Zerbi è entusiasta: "Voto 8 e la maglia".

ARIANNA CONTRO FEDERICA - Arisa cerca di non mandare in sfida Arianna, che nella scuola ha avuto un percorso altalenante. La vuole proteggere, è convinta che le serva ancora del tempo. Ma la Pettinelli protesta, ha scelto Federica per sfidarla. Maria parla con la ragazza, le spiega che la decisione di Arisa è a suo favore ma che se si sente pronta può accettare la sfida. La ragazza ci pensa un po' e poi replica: "Mi sono preparata,sono pronta". Sulle note de "La sera di miracoli" di Lucio Dalla vince. E convince tutti, Pettinelli compresa.

DEDDY ED ESA CONFERMANO IL BANCO - Si torna al ballo con Samuele. La De Filippi gli propone poi di interpretare una musica di Natale e lui accetta vestito di Babbo Natale. Tocca quindi a Deddy. In studio Federica Gentile di RTL.102.5 e Pippo Pelo di Radio Kiss Kiss commentano l’inedito. “Bravo, bel pezzo, ma è prematuro per RTL”, commenta la Gentile. “Io lo sento in linea con la musica che suona Radio Kiss Kiss”, interviene Pelo. Zerbi gli dà 9. Il cantante conferma il suo banco. Il secondo inedito è "Nato due volte" di Esa. La Gentile lo elogia: "La strada è veramente luminosa". Esa si riprende la maglia con un 8. Anche la ballerina Giulia si tiene la maglia.

IL CASO RAFFAELE - Raffaele scatena la polemica tra Arisa e Rudy Zerbi. Il cantautore 20enne non convince neanche le radio ma Arisa lo promuove gli dà un bel 10. Zerbi protesta e chiede a Raffaele di esibirsi d nuovo. Lo fa cantando "Oro" di Mango.Ma viene criticato da Rudy: "Sei bravo ma imiti Mango, devi essere te stesso". Arisa però lo difende con unghia e denti.

TI POTREBBE INTERESSARE: