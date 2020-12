"Amici 20", la Pettinelli manda Arianna in sfida e lei va su tutte le furie

Nella scuola di " Amici 20 " è il momento dello sfogo di Arianna . La cantante è stata messa in sfida da Anna Pettinelli che vorrebbe fare entrare Federica, da lei giudica molto più talentuosa e solida. Arianna arriva in sala prove e si sfoga con Arisa . "Quanto sei incazzata da 1 a 10" le chiede la prof e lei: "Venti! Non posso accettare che venga detto che sono qui dentro solo per affetto".

Arisa le chiede di leggerle la lettera della Pettinelli. "Secondo me Federica ha tutte le carte in regola per far parte della classe di Amici - scrive Anna -. Mi piace come canta, ha una voce particolare, è intonata, ha voglia di studiare ed è già a un buon livello. Arianna, tu mi spiace non hai nulla di tutto quello e non hai nemmeno dimostrato fino in fondo di tenerci a far parte della classe. Capisco che per te si possa provare affetto ma non per questo si possono ignorare le tue scarse potenzialità".

Arisa cerca di rassicurarla, sostenendo che secondo lei non è vero nulla e che invece ha "un talento pazzesco". Ma soprattutto punta a calmarla e la invita a ragionare con freddezza. "Non devi essere rancorosa, perché questa cosa ti porta dalla parte del torto" dice alla ragazza. Arianna ribatte di voler prendere la sfida come una prova. "Se vinco è l'ennesima dimostrazione che non sto qui dentro per affetto o per raccomandazioni. Ma solo per il mio talento".

Poi si proietta già al momento della sfida. "Non voglio che il giudice esterno mi giudichi per quello che ho fatto fino a oggi - dice in un secondo momento -. Voglio che mi giudichi perché gli ho trasmesso un'emozione, perché sono portata per questo". "Io sono interessata a cercare la bellezza e se non vedessi bellezza in te non avrei chiesto di lavorare con te" le dice Arisa. E Arianna le fa una promessa: "Io non ti deluderò".

