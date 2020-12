"Amici 20", Letizia perde la sfida e abbandona il programma

Una puntata di " Amici 20 " ricca di emozioni, quella andata in onda sabato 12 dicembre su Canale 5 con Maria De Filippi alla conduzione. Letizia è costretta a lasciare la scuola per fare spazio a Enula , mentre Riccardo si è visto confermare il banco nonostante l'ingresso di Tommaso . Arianna , che dal team di Rudi Zerbi è passata a quello di Arisa , ha portato scompiglio tra i giudici. Confermati Sangiovanni, Aka7even, Martina, Deddy, Samuele e Rosa .

GIORDANA ANGI OSPITE DEL PROGRAMMA - La puntata si apre con l'esibizione di Giordana Angi, vincitrice di "Amici 18", che canta "Siccome sei" al pianoforte, presentata con autoironia da Rudi Zerbi. Maria De Filippi ricorda infatti come tra i due ci fossero stati in passato rapporti burrascosi.



LA PRIMA ESIBIZIONE DI GIULIA - Maria annuncia a Giulia di aver vinto la possibilità di fare una doppia esibizione. La prima performance è su una coreografia hip hop.



SANGIOVANNI CANTA "TI AMO" - Il primo a mettersi in gioco è Sangiovanni che canta una cover di "Ti amo di Umberto Tozzi". "Maglia sì sì sì" dice Zerbi, entusiasta dell'esibizione.

LA SFIDA TRA RICCARDO E TOMMASO - E' il momento di Riccardo, che per Lorella Cuccarini balla sulle note di "Another one bites the dust" dei Queen. "Una performance molto difficile", anticipa l'insegnante. Il ragazzo è in sfida, su richiesta di Alessandra: lo sfidante è Tommaso e a giudicarli ci pensa Emanuel Lo. La Cuccarini consegna una busta e chiede di aprirla al termine della sfida. Emanuel chiede a entrambi una doppia esibizione. Riccardo è deluso dalla sua performance e ammette di non essersi preparato a dovere per le due coreografie. Emanuel sceglie Tommaso. Viene aperta la lunga lettera di Lorella, nella quale la showgirl racconta di apprezzare entrambi i ballerini per motivi diversi. Poi arriva il colpo di scena: l'esito della sfida è nullo perché Alessandra Celentano ha accettato di prendere in squadra Tommaso, dandogli l'ultimo banco rimasto libero.

AKA7EVEN DA 10 - Tocca ad Aka7even che canta una sua versione di "Unsteady". Anna Pettinelli non potrebbe essere più contenta: voto 10 e maglia confermata.

MARTINA COMMUOVE - Martina sale sul palco per mettersi in gioco. Anche a lei Lorella consegna una busta con all'interno una foto che commuove la ballerina. L'esibizione è sulle note di "Incancellabile" di Laura Pausini, cara alla ragazza perché molto amata dal papà che non c'è più. Veronica Peparini è commossa e anche la Cuccarini: il voto è 7.5 e il banco confermato.



DEDDY SUPERA LA PROVA - Deddy si prepara a cantare e in collegamento da Los Angeles c'è il produttore Michele Canova che al termine dell'esibizione si complimenta con il ragazzo. Su richiesta di Deddy si esprime anche la Pettinelli che si esprime in maniera positiva. Rudi è contento del suo allievo e conferma la maglia.

SAMUELE BALLA E LASCIA A BOCCA APERTA - Samuele si esibisce su una coreografia che lui stesso ha ideato. Veronica è contenta: voto 10. La Celentano commenta: "Penso che tu sia un artista" e lascia tutti a bocca aperta. Per il ballerino c'è una lettera da parte del padre che esprime tutto il suo orgoglio per il ragazzo con parole commoventi.

ARIANNA FA LITIGARE GLI INSEGNANTI - Maria riassume la storia di Arianna, scelta inizialmente da Rudi che però in un secondo tempo rimane scontento della ragazza. Va in onda il video di un confornto tra i due avvenuto in settimana. Zerbi lascia libera la ragazza di passare tra gli alunni di Arisa. Prima che Arianna inizi a cantare, il produttore e la vincitrice di Sanremo si confrontano con toni piccati. L'esibizione piace abbastanza ad Arisa, poco alla Pettinelli. Il confronto tra le due si fa acceso ma la concorrente riesce comunque a portare a casa la maglia.

LETIZIA PERDE CONTRO ENULA - Letizia si prepara alla sfida, a darle battaglia c'è Enula. A sostenere la prima c'è Arisa, a favore dell'altra c'è Zerbi. Il giudice per loro è Charlie Rapino che senza troppi commenti sceglie Enula. Letizia lascia il programma tra le lacrime mentre Maria la incoraggia a non mollare.



PER ROSA E RICCARDO PERFORMANCE DI COPPIA - Rosa e Riccardo ballano insieme. L'esibizione non piace alla Celentano che critica anche la scelta della Cuccarini. Rosa ottiene di tornare a esibirsi, ma stavolta con i tacchi. Lorella è contenta dei suoi allievi: 7 per entrambi e maglia confermata.