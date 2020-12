Ad “Amici 20” conserva il banco Kika, ma Arianna non conferma la maglia

Durante la puntata di sabato 5 dicembre su Canale 5 di "Amici 20", il talent di Maria De Filippi . I ballerini Samuele, Rosa, Giulia, Martina e i cantanti Aka7even, Deddy, Leonardo, Sangiovanni, Esa confermano la maglia. La cantante Kika difende il proprio banco, messo in discussione da Anna Pettinelli che voleva fare entrare Giulia. Arianna non prende la maglia da Zerbi. Super ospite della puntata è Aiello con la sua "Che canzone siamo".

SAMUELE CONFERMATO

“Oggi per la prima volta ti esibisci con una tua coreografia” dice Maria annunciando l’esibizione di Spillo a cui segue quella di Samuele, ballerino, 24 anni, introdotto da Veronica Peparini. “Mi sono sfogato” ha detto il ragazzo. Veronica: “Il mio voto è 9 e mezzo, bravo”. “Prendi la maglia, però prima…” dice la De Filippi chiedendo una canzone un po’ più positiva: “Grazie a Tim hai la possibilità di eseguire un’ulteriore esibizione, si tratta di improvvisazione… Ti metto una canzone e tu devi essere allegro”. Samuele si toglie la felpa e le scarpe. “Hai un modo di ascoltare e interpretare la musica che è molto particolare” commenta Lorella Cuccarini. Samuele rimane nella scuola.

AKA7EVEN, VOTO SETTE

“Ieri non stava bene con la voce, speriamo si sia rimesso” annuncia Maria presentando il cantante Aka7even. Anna Pettinelli: “La canzone era minimal, l’hai caricata un po’ troppo. Voto sette e maglia che conservi”.

A FATICA ROSA MANTIENE LA MAGLIA

Tocca alla ballerina Rosa, 20 anni. Lorella Cuccarini: “E’ una coreografia tecnicamente difficile”. Alessandra intanto scrive “tutti i difetti che ha visto”: “L’idea di mettere la gonna per coprire i difetti è giusta. Bellezza e sapersi vendere non sono abbastanza se sotto non c’è sostanza. C’è un passo di danza ed è tecnica, purtroppo c’è una grossa carenza. Brutti piedi, linee orrende”. La Cuccarini: “Noi dovremmo non solo demolire ma dare anche dei suggerimenti a questi ragazzi. Quel che mi è piaciuto è l’approccio, non ti lamenti mai, anche coreografie molto sfidanti. Ci sono difetti… per esempio i piedi, dobbiamo lavorare molto. Ti ridò la felpa”. “Io la maglia gliela toglierei. Ci sono elementi migliori di lei fuori” aggiunge la Celentano.



GIULIA VS KIKA: E’ SFIDA

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si scontrano prima della sfida e alzano la voce. “Serve una voce non scolastica” insiste Anna, Rudy: “Trova un’altra scusa”. Arisa: “Federica ti è molto grata perché vuole mettersi alla prova. Spero che vinca Kika”. A giudicare Alex Braga. Il brano scelto è di Lady Gaga. Maria De Filippi cerca di dare forza a Kika che è spaventata: “Le paure le devi convogliare in quello che canti, non farti sopraffare, mai”. Arisa: “Pensa a goderti il tuo momento, la tua strada, vai tranquilla” la rassicura. “Della perfezione non ce ne facciamo niente in questo mestiere – spiega Braga a Giulia – Kika sei riuscita a tirare fuori un’umanità e una fragilità importante. Vince Kika”.

LA BALLERINA GIULIA SPACCA

Siparietto divertente prima dell’esibizione di Giulia, 18 anni, che si trova a ballare davanti a Sebastian, per il quale s’è presa una cotta. “Hai spaccato” dice Veronica Peparini. Voto 9 e maglia sì.

DEDDY, LEONARDO E SANGIOVANNI CONFERMATI

Deddy resta nella scuola. “Un buon risultato, ti do 7 e tieni la maglia” dice Rudy Zerbi. Per Anna Pettinelli difetta di personalità: “Staremo a vedere”. Canta Leonardo, 26 anni. Ennesimo scontro verbale tra la Pettinelli e Zerbi sull’esibizione del ragazzo. Il pezzo piace alle radio. Per Zerbi il voto è 9 e la maglia è assicurata. Tocca a Sangiovanni, 17 anni, con la sua “Guccy bag”. Voto 8 e maglia confermata.

MARTINA RISCHIA, MA CONSERVA LA MAGLIA

E’ la volta della ballerina Martina, 20 anni, per lei è stato scelto un brano passionale. Per la Celentano e la Peparini è: no maglia. Lorella chiede: “Come ti sei sentiva sul palco? Sei stata brava, però vorrei chiedere a Maria un po’ di informazioni. Dorme poco, mangia male”. “Mangia latte biscotti, torta, piadina a pranzo, brioches, crackers, pasta niente” dice la De Filippi. “Una notte ha dormito 4 ore e 50, l’altra notte 3 ore, ieri tre ore e 10” continua Maria. “Questo atteggiamento non mi piace – spiega la Cuccarini – Ci siamo parlate, ti ho dato indicazioni, questa maglia non è così importante se non me lo dimostri. Professionisti significa che c’è rigore e attenzione su noi stessi. Tu lavori con il tuo corpo. Non puoi dormire tre ore a notte. Siamo stati 20enni tutti, ma bisogna farlo con intelligenza. Devi dormire 7 ore a notte, altrimenti io interpreto che questa maglia non ti interessa. Te la restituisco, ma devi stare attenta”.

ESA CONFERMATO, ARIANNA NON PRENDE LA MAGLIA

Il cantante Esa, 22 anni, prende 9 e la maglia. C’è il banco vuoto di Arianna. Rudy Zerbi le assegna “Dormi, dormi” di Vasco. “Perdi tempo e affronti lo studio in modo superficiale, questo non mi va. Vorrei sapere come è andata questa settimana con la tua coach” spiega Rudy. “Un passettino c’è stato ma ancora non basta. Arianna mi lascia sempre sulle sabbie mobili” spiega la coach Raffaella, la ragazza ride e Zerbi si arrabbia parecchio. “Ti riconosco un talento, ma la storia è piena di talenti che si sono bruciati” dice Rudy. La difende Arisa, ma non basta. Zerbi non conferma la maglia. “Non ti sta mandando via – spiega la De Filippi - Prova a lavorare su quelle tue fragilità”.