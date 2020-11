Ad "Amici" Deddy soffia il banco a Giulio, Leonardo conferma il posto

Nella terza puntata di "Amici" Leonardo conferma il banco, mentre Giulio perde la sfida contro Deddy ed esce dalla scuola. Arisa ha quindi un componente in meno nella sua scuderia, mentre Zerbi ne guadagna uno. Il professore mette però in bilico il posto di Arianna nella scuola per il poco impegno dimostrato dalla ragazza.

Leonardo conferma il banco - Inizia la puntata e Letizia è la prima a dover dimostrare di meritare la maglia di Amici. La ragazza interpreta "Wuthering heigts" di Kate Bush e convince i professori, seppur con qualche riserva da parte di Zerbi. Entra Gregory per sfidare Leonardo, allievo di Zerbi, su richiesta di Arisa. "Non capisco perché due settimane fa volevi lavorare con lui e ora credi non sia degno di stare qui", commenta Rudy. "L'ultima volta la sua esibizione non mi ha colpito e non ha accettato con umiltà le critiche" è la risposta di Arisa. Lo sfidante entra in studio e i due si cimentano entrambi sulle note di "Una lunga storia d'amore" di Gino Paoli, poi il titolare canta il suo inedito "L'appuntamento" mentre Gregory "Love on Top" di Beyoncé. Passa Leonardo, che conferma così il posto nella scuola.



Giulio perde il posto e Deddy entra nella scuola - Samuele propone una sua coreografia a tema Spiderman e riceve il plauso di tutti i professori. E' il turno del cantante Raffaele, confermato con entusiasmo da Arisa. Rosa si esibisce in un assolo e un passo a due. La Celentano vede confermati i suoi dubbi, ma la Cuccarini è soddisfatta: tiene la sua maglia. E' il turno di Giulio, che viene mandato in sfida contro Deddy da Zerbi. L'esterno propone il suo inedito "Nella notte" e Giulio risponde con "Vieni con me". L'allievo non convince e perde la maglia, entra Deddy al suo posto.

Le emozioni della terza puntata di "Amici" Facebook 1 di 11 Facebook 11 di 11 Facebook 11 di 11 Facebook 11 di 11 Facebook 11 di 11 Facebook 11 di 11 Facebook 11 di 11 Facebook 11 di 11 Facebook 11 di 11 Facebook 10 di 11 Facebook 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Banco in bilico per Arianna - Giulia balla davanti ai professori e la sua esibizione convince Veronica, tocca a Kika con "Set Fire to the Rain" di Adele: conferma anche lei il banco. Da Los Angeles il produttore Michele Canova giudica l'esibizione di Esa e gli consiglia di avere un approccio più moderno nella stesura dei testi, ma intanto Rudy conferma il posto. Anche Arianna propone il suo inedito e Canova le consiglia di affiancarsi ad alcuni autori prima di farlo uscire. Zerbi gli rimprovera anche il poco impegno e non la riconferma: "La maglia non gliela ridò, sono deluso. In questo momento la caccerei perché odio lo spreco di talento".

Ti potrebbe interessare: