"Amici", banco confermato per tutti gli allievi della scuola

Secondo appuntamento con " Amici ", il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5 giunto quest'anno alla 20esima edizione. Ogni allievo è chiamato ad esibirsi sul palco per farsi giudicare dal proprio professore di riferimento. Ad Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Lorella Cuccarini (per il ballo), Rudy Zerbi, Arisa e Anna Perrinelli (per il canto) è affidato il compito di decidere se confermare il banco agli allievi o interrompere la loro avventura. Tutti riescono nell'impresa, ma alcuni dividono i giudici.

ROSA APRE LE DANZE - Il programma si apre con Rosa che balla sulle note delle hit più di successo di Lorella Cuccarini, new entry di quest'anno tra le file degli insegnanti di ballo. La nota ballerina televisiva è entusiasta e commossa per la performance.

GIULIA E LA DICHIARAZIONE A SEBASTIAN - Giulia viene chiamata sul palco. Maria racconta che ieri durante le prove la ballerina era in ansia, ma le parole di qualcuno l'hanno aiutata. Si tratta del ballerino professionista Sebastian, che entra e racconta di aver ricevuto dei complimenti dalla ragazza. "Seba, sei proprio bello" dice lei piena di imbarazzo. "Sembra scolpito... ho fatto colpo?" prosegue ridendo.

BALLO, E' LA VOLTA DI MARTINA - Maria spiega che ogni concorrente dovrà esibirsi davanti ai professori, che decideranno se potrà tenere il banco o dovrà lasciarlo. Dopo l'esibizione della professionista Francesca, tocca a Martina. Lorella spiega che durante la settimana, i ragazzi sono stati messi difronte a una coreografia nuova per capire se hanno tutte le carte in regola per andare avanti. Alla ragazza è stata assegnata una rumba, per spingerla a lavorare sulla sua femminilità. La Cuccarini conferma il banco, dandole un 7.

PER IL CANTO SI ESIBISCE EVANDRO - E' la volta di Evandro, che verrà giudicato da Rudy Zerbi. Al cantante viene mostrao un rvm in cui i ragazzi fanno pronostici su chi potrebbe uscire dalla scuola: alcuni fanno il nome proprio del ragazzo. Il cantante si esibisce con "Destra e Sinistra", facendola precedere da una lunga introduzione sull'autore della canzone. L'esibizione non convince Anna Pettinelli, ma piace a Zerbi: voto 7 e banco confermato.

GIULIA CHIAMATA PER IL BALLO - Maria De Filippi chiama di nuovo Giulia, che si esibisce dopo il ballerino professionista Simone. Al giudizio è chiamata Veronica Peparini che è contenta della performance e la valuta con un 8: Giulia può restare nella scuola.

LA CANTANTE ARIANNA MESSA ALLA PROVA - Arianna sale sul palco per farsi giudicare da Rudy Zerbi con "Rondine al guinzaglio", scelta per metterla alla prova sull'espressività oltre che sulla tecnica. L'insegnante non è del tutto convinto e le chiede di cantare anche "La tua ragazza sempre". Dopo la performance la ragazza spiega quali sono state le sue difficoltà nell'affrontare quei pezzi. La seconda esibizione ha convinto Zerbi, che le riconsegna la maglia insieme a un 7.

TOCCA AL BALLERINO SAMUELE - E' il turno di Samuele, che deve essere valutato da Veronica. Per lui un compito particolare: creare da solo la sua coreografia su un brano assegnato dall'insegnante. Il ragazzo spiega che la sua performance vuole raccontare la narcolessia. La Peparini è entusiasta della prova, voto 9 e maglia confermata. Interviene Alessandra Celentano, che dice di aver apprezzato l'esibizione ma di temere che il ragazzo abbia grossi limiti. Maria propone un esperimento: il ragazzo dovrà esprimere gioia e rabbia improvvisando due coreografie. Nessun commento né dai giudici né dalla De Filippi.

SANGIOVANNI CANTA IL SUO INEDITO - Per valutare Sangiovanni, Aka7Even e Raffaele vengono invitati Massimiliano Montefusco e Daniela Cappelletti, in rappresentanza rispettivamente di RDS e Radio Italia per esprimere il loro pare sui ragazzi che si esibiscono con loro inediti. Il primo a cantare è Sangiovanni: la sua canzone non convince Montefusco mentre la Cappelletti è più possibilista. A Rudy invece è piaciuto, gli dà 8 e la maglia.

INEDITO ANCHE PER AKA7EVEN - E' il turno di Aka7Even, che viene valutato da Anna Pettinelli per il suo inedito "Yellow". Radio Italia apprezza la canzone e lo stesso vale per RDS. L'insegnante conferma il banco con un bell'8.

TOCCA A RAFFAELE CHE PORTA UN INEDITO - Raffaele è uno degli allievi di Arisa e si esibisce con il suo inedito "Sole alle finestre". I rappresentanti delle radio apprezzano molto l'esibizione e le doti del cantante. Arisa conferma la maglia, mentre Rudy non è soddisfatto: "Non tovo in te una cosa nuova, è tutto già sentito. E le cose già sentite mi stancano", dice.

BALLA RICCARDO E DIVIDE I GIUDICI - Sul palco sale Riccardo, allievo di Lorella Cuccarini. L'insegnante spiega che alcuni passaggi tecnici sono molto impegnativi, ma la cosa fondamentale è l'espressività. Al ragazzo viene chiesto di autovalutarsi, e lui ammette di non essere stato al massimo nonostante si senta molto maturato in questa settimana. L'insegnante riconosce i miglioramenti e conferma il banco con un 7,5. Interviene la Celentano, per la quale la tecnica ha un livello adeguato, ma non è supportata da carisma. Se fosse stato un suo alunno, gli avrebbe tolto la maglia.

LEONARDO SI ESIBISCE CON IL CANTO - Viene chiamato Leonardo, che canta "Tu non mi basti mai" per venir giudicato da Zerbi. Ad Anna Pettinelli non è piaciuto e lo esprime senza mezzi termini, mentre Rudi lo premia con un 8 e conferma il banco.

ESA MESSO ALLA PROVA PER IL CANTO - E' la volta di Esa, un altro degli allievi di Rudi, che canta "Impossible". La sua esibizione conquista il pubblico e gli altri allievi della scuola. Solo la Pettinelli non applaude, mentre Zerbi lo trova straordinario. Per lui 9 e maglia confermata.

NUOVA ESIBIZIONE DI ROSA, STAVOLTA SOTTO ESAME - Tocca di nuovo a Rosa che deve essere valutata da Lorella. La ragazza riconosce di aver fatto alcuni errori e teme di non essere riconfermata. La Cuccarini però li trova perdonabili e la rimanda a posto con la maglia e un 7. Alessandra, interrogata, esprime un giudizio negativo: "La trovo una ballerina più che mediocre".

GIULIO CHIUDE LE ESIBIZIONI - La puntata si chiude con Giulio, chiamato sul palco per una valutazione da parte di Arisa.

Potrebbe interessarti anche: