"Amici", Martina si confida a Lorella Cuccarini: "Mia madre non sa che sono qui"

"Mia madre non sa che sono qui". Ad "Amici", la nuova ballerina Martina si lascia andare a un commovente racconto personale con la sua nuova insegnante Lorella Cuccarini.

Dopo aver conquistato un posto nel talent show di Maria De Filippi, la nuova concorrente del programma ha voluto ringraziare la sua insegnante e madrina e a Lorella racconta: "Ho perso mio padre da piccola in un incidente e non vado molto d’accordo con mia mamma - dice -. Con lei non ho questa confidenza da raccontarle, anzi lei non sa niente di me, neppure che sono qui. Ma non soffro di questa cosa: io ho una mamma che non è lei".

L'insegnante poi prosegue: "La morte di mio padre mi ha spezzato il cuore. Io non ho mai avuto un dono o un talento, non ero brava ma avevo voglia. Non ho amiche al di fuori, ho solo la danza".