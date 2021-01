Ad "Amici" Martina e Arianna vincono la sfida e confermano il posto nella scuola

Tgcom24

Martina conferma il banco - A mandare in sfida Martina, allieva della Cuccarini, è Veronica Peparini. Ha trovato una ballerina a suo giudizio più preparata: Martina le sembra una bambina agli inizi e vuole dare una occasione ad Erika perché ha più potenzialità, anche negli altri stili. Erika balla “Summertine Sadness” e "Europa", mentre Martina "Shake it off” e "Malo". A giudicare le performance Nancy Berti, coreografa e giudice internazionale di danza latino americana. La sfida viene vinta da Martina, che conferma così il suo posto nella scuola.

Arianna convince i professori - Anche Arianna scende in pista per confrontarsi con l'esterna Sharon, ma nel suo caso lo scontro è la conseguenza di un provvedimento disciplinare. La cantante non collabora con i compagni in casa e la produzione ha quindi deciso di mandarla in sfida, mentre il verdetto è affidato ai professori Rudy Zerbi, Arisa e Anna Pettinelli. Arianna canta “La mia storia tra le dita” e "Sono solo parole", Sharon invece “Valerie” e Giudizi universali”. Arianna convince la giuria e si aggiudica la sfida.

Ti potrebbe interessare: