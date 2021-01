Ad "Amici" l'affondo della Cuccarini sulla Celentano: "In sala prove ci vado io"

Da video

In puntata Lorella non aveva gradito che la collega avesse assegnato una coreografia ai suoi ballerini Rosa e Alessandro, sollevando pesanti critiche sul suo metodo di insegnamento. "Ti stimo come professionista, ma da domani in sala prove con Rosa ci vado io. Non permetto che sia una vessazione di questo tipo, non accetto e non approvo questo tipo di metodo", aveva dichiarato la Cuccarini.

In una lettera inviata alla produzione ha chiesto di non far più seguire i ballerini dalla Celentano. "In settimana farò visita ai ragazzi, non per sostituirmi ad Alessandra ma per capire la fattibilità del numero e i tempi di realizzazione", ha scritto. "Vorrei precisare che ha proposto loro questa coreografia senza comunicarmi nulla o chiedermi un parere. Malgrado questo ho accolto la proposta come una bella occasione di crescita, soprattutto per Rosa".

