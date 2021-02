Ad "Amici" la Celentano bacchetta i ballerini e mette a rischio Tommaso

Nuovo provvedimento disciplinare in arrivo ad "Amici". La Celentano ha convocato tutti i ballerini della scuola e ha detto loro di avere ricevuto molte lamentele su di loro dalla sala prove, per i ritardi e lo scarso impegno. A seguito di questo ha deciso di mettere a rischio il banco del suo allievo Tommaso, invitando le colleghe Cuccarini e Peparini a fare lo stesso con i loro ballerini.

La Celentano informa la Peparini che Giulia ha poche presenze nelle lezioni di classico. La ragazza si giustifica, dicendo di aver avuto problemi fisici e di aver preferito la palestra alla sala prove, ma la Peprarini interviene chiarendo di non averle mai detto di saltare danza classica. La Celentano ribadisce che tutti i giorni sente lamentele da parte di Alberto Montesso per lo scarso impegno di tutti i ragazzi e pertanto decide di sospendere la maglia a Tommaso, invitando le colleghe a far altrettanto con i loro allievi. "Non ho problemi di concentrazione, ma ho difficoltà nel mettere velocemente in atto le correzioni", si giustifica il ragazzo ma la Celentano non vuole sentire giustificazioni.

Veronica sprona Giulia a impegnarsi di più nel classico, ma non se la sente di sospendere la maglia perché non ha ricevuto lamentele dai suoi assistenti e il lavoro della ballerina è buono. Nemmeno Samuele, a maggior ragione, deve ridarle la maglia in quanto la frequenza alla lezione di classico per lui è facoltativa.

Lorella rimprovera i suoi ballerini Alessandro, Rosa e Martina, ma anche lei per ora non si sente di sospendere la maglia: "Se la mattina siete stanchi significa che non dormite abbastanza. E' un avvertimento, se tra una settimana siamo ancora a questo punto allora posso pensare a seguire Alessandra nella sua scelta".

