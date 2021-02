Ad "Amici" Lorella Cuccarini sospende la maglia di Martina

Si avvicina il Serale di "Amici" e i professori, insieme a professionisti di danza e musica, stanno cercando di capire quali siano gli allievi meritevoli della fase finale. Lorella Cuccarini decide di sospendere la maglia alla sua ballerina Martina, per il lo scarso impegno dimostrato in sala prove e il poco rispetto nei confronti degli altri.

Facebook

Lorella sospende la maglia a Martina - La puntata si apre con Raffaella Misiti e la sua "Noi possiamo, con piccoli gesti". Dopo la prova aggiuntiva di Giulia, Martina si esibisce davanti alle professoresse sulle note di "Jailhouse Rock". Lorella è delusa non tanto dal pezzo ma dal comportamento della ballerina, rimproverandole la scostanza in sala prove e la mancanza di rispetto nei confronti dei compagni. Per questo decide di sospenderle la maglia. E' il turno di Tancredi, che presenta il suo pezzo "Las Vegas". Arisa (che conferma la maglia) e Zerbi sono molto soddisfatti, mentre Anna è preoccupata della sua capacità nell'esibirsi sulle cover. L'allievo è anche apprezzato dalle radio, che l'ha messo in cima alla classifica.

Celentano contro Rosa: "Poco elegante" - Rosa è penultima in classifica e si esibisce sulla coreografia di "Anche un uomo" di Mina. Giudizi positivi da parte di Lorella e Veronica, mentre Alessandra non è soddisfatta e la trova poco elegante. Gaia si esibisce nella difficile "Lady Marmalade", raccogliendo il consenso della sua insegnante Arisa che conferma la maglia.

"Amici 20", le emozioni della dodicesima puntata Facebook 1 di 13 Facebook 2 di 13 Facebook 3 di 13 Facebook 4 di 13 Facebook 5 di 13 Facebook 6 di 13 Facebook 7 di 13 Facebook 8 di 13 Facebook 9 di 13 Facebook 10 di 13 Facebook 11 di 13 Facebook 12 di 13 Facebook 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Raffaelle ultimo nella classifica delle radio - Samuele è il prediletto dalle prof di danza e balla sulle note di "Alors On Danse" di Stromae, conquistando tutti e mantenendo la maglia. Raffaele canta il suo inedito "Tasto Reset" e Arisa è entusiasta, mentre Rudy non è per nulla soddisfatto e anche ad Anna non piace l'inedito. L'ultimo posto nella classifica radiofonica conferma il loro giudizio. E' il turno di Alessandro, che balla in coppia con Giulia. Lorella gli conferma la maglia

Leonardo vince la sfida - Anna propone un banco in più per l'esterno Sergio, ma i suoi colleghi non hanno dato il loro consenso. Per questo è stata costretta a mandarlo in sfida contro Leonardo che si aggiudica la prova e rimane nella scuola.

Alberto Urso super-ospite - Scende in campo Tommaso, che per la prima volta si cimenta con l'hip hop. Pienamente soddisfatta la Celentano, che conferma la maglia a pieni voti e apprezza la versatilità del ballerino. Ma Tommaso ha anche un talento nascosto: imita alla perfezioni professori, insegnanti e professionisti. L'ospire Alberto Urso canta il suo ultimo singolo "Amarsi è un miracolo". Aka7even conferma la maglia e canta il suo pezzo, che conquista tutti.

Ti potrebbe interessare: