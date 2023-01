La proposta di Gloria a Riccardo: "Lasciamo insieme il programma?"

Gloria è innamorata di Riccardo. A "Uomini e Donne" la dama decide di interrompere la conoscenza con Umberto per dedicarsi nuovamente a Riccardo Guarnieri, ma la coppia non convince neppure Maria De Filippi. La conduttrice non crede che Riccardo sia innamorato di Gloria: "Il tuo è possesso", dichiara in studio ma il cavaliere non sembra essere d'accordo.

Allora la conduttrice spinge Gloria a parlare chiaro e a dichiararsi al cavaliere anche a costo di prendere una bastonata. Quando la dama chiede a Riccardo di uscire insieme dal programma, il cavaliere fa un passo indietro. "Sono già uscito due volte da qui, la prima volta ero follemente innamorato - dichiara Riccardo - la seconda volta è stato diverso ma il rapporto era sicuramente oltre rispetto al nostro. In questo caso direi di sì solo per non deludere Gloria e il pubblico". "Non devi sentirti obbligato", è la replica di Gloria che accetta la decisione di Riccardo. I due così decidono di concedersi altro tempo per conoscersi, ma all'interno del programma.