Lavinia accusa Alessio Corvino: "Mi sono arrivate delle segnalazioni su di te"

Alessio Corvino torna a "Uomini e Donne" per chiarire con Lavinia, ma la tronista non ha belle notizie per il corteggiatore campano. "Mi sono arrivate delle segnalazioni su di te, ho i video", dichiara Lavinia in studio che poi spiega che qualcuno le ha riferito che Alessio avrebbe trascorso la notte di Capodanno in un locale a Caserta in compagnia di alcuni amici e della sua ex fidanzata. "Ma che ti devo dire: è vero", replica il corteggiatore che poi prova a spiegarsi: "Abbiamo degli amici in comune. Caserta è una città di 70mila abitanti, ci sono solo due locali. Non capisco perché mi dici queste cose, sto facendo un percorso qui per conoscerti e mi ritrovo a parlare sempre della mia ex".

Non è la prima volta che Lavinia bacchetta Alessio sulle uscite e sul rapporto con gli amici e l'ex fidanzata. Queste continue polemiche hanno portato i due ad affrontare un periodo di contrasti che li ha allontanati molto e che ha fatto avvicinare, invece, la tronista all'altro corteggiatore: Alessio Campoli. "Mi sono arrivate tante segnalazioni in questo periodo - riferisce Lavinia - io non credo a tutto quello che mi scrivono, ma oggi non mi è chiaro se sei interessato a me o a tutto il contorno televisivo". Si chiude nell'incertezza il confronto tra Lavinia e Alessio che ancora una volta non riescono a trovare un punto di incontro per proseguire con serenità e senza astio la loro conoscenza.