Alice fa un passo indietro e torna a "Uomini e Donne" da Federico Nicotera

Non vuole avere rimpianti Alice per questo ritorna a "Uomini e Donne" a corteggiare Federico Nicotera. Nell'ultima puntata la giovane aveva lasciato lo studio dopo che il tronista aveva deciso di ballare con Carola. Stanca dei continui tira e molla tra i due, Alice decide di andare via, ma poi ci ripensa.

Federico ammette di essere felice della scelta di Alice e rivela di provare un forte interesse nei suoi confronti. Ma dopo poco l'attenzione passa subito a Carola, l'altra corteggiatrice. La ventenne non solo sembra non essere contenta per il ritorno di Alice, ma mostra molto astio nei confronti del tronista. "Io voglio andare via - dichiara ancora una volta Carola - se continui a dire che per te sono una ragazzina, vado via. Conosci la mia età e sai come sono fatta", continua la corteggiatrice.

Sia Carola che Alice sono poco contente del rapporto con il tronista e della sua difficoltà ad arrivare a una scelta. Federico spesso prova ad accontentare entrambe, ma al termine del confronto sceglie Alice per un ballo che, tuttavia, rifiuta: "Non ho nessun motivo per ballare con te", dichiara.