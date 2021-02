Primo bikini della stagione per Carlotta Mantovan: "Energia positiva"

"Primo sole", "Energia positiva" così Carlotta Mantovan commenta lo scatto condiviso su Instagram. La vedova di Fabrizio Frizzi sorride, raggiante e bellissima in una foto in bianco e nero, mentre prende il sole sdraiata in un prato su un lettino in bikini. Una bella iniezione di positività in un momento difficile per tutti e un messaggio di speranza per il futuro.