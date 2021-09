Dopo la prima esterna tra il tronista Matteo Fioravanti e Maria, è proprio la corteggiatrice a finire sotto accusa. La ragazza, nello studio di "Uomini e Donne" si dimostra spavalda: "Probabilmente fuori da qui non lo avrei neanche considerato - ha ammesso - poi però qui ho deciso di conoscerlo in questa esterna".

Parole che non sono piaciute alle altre ragazze corteggiatrici di Fioravanti: "Sei costruita, vuoi far vedere che non lo avresti mai considerato e ora sembri innamoratissima", è una delle tante critiche. "Ero contenta di andare in esterna con lui - è stata la risposta di Maria - una volta uscita con lui ho capito che gli stereotipi che avevo nella testa non erano veritiera".