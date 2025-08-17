Morto Pippo Baudo, Maria De Filippi: "Pippo è tra i giganti"

La conduttrice ha voluto ricordare il grande personaggio televisivo scomparso
Maria De Filippi ha voluto rendere omaggio a Pippo Baudo morto il 16 agosto a 89 anni. Attraverso il profilo ufficiale di "Amici" ha ripostato e sottoscritto le parole di Enrico Mentana nel suo saluto al grande conduttore della televisione italiana. ''Penso che Enrico abbia usato le parole più eleganti e giuste su Pippo. E' per questo che reposto le sue frasi e le sottoscrivo'', ha scritto.
Maria De Filippi ha ripubblicato il messaggio di Enrico Mentana su Instagram: "Se ne è andato anche lui, Pippo. È stato con Mike, Raffaella, Corrado e Costanzo uno dei re della tv, da Settevoci ai mille Sanremo, a tantissime altre pagine storiche della nostra vita comune. La memoria mi fa riaffiorare una valanga di ricordi tutti legati alla sua straordinaria presenza. Addio grande Pippo".
Pippo Baudo è stato il simbolo della tv italiana, ha condotto tredici Festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da "Canzonissima" a "Domenica in". La notizia della sua morte è stata appresa da fonti vicine alla famiglia, ed è stata confermata dal suo storico legale e amico fraterno, l'avvocato Giorgio Assumma. Si è spento serenamente in ospedale, al Campus Biomedico di Roma, circondato dagli affetti delle persone più care. L'ultima sua uscita pubblica risaliva alla festa per i 90 anni di Pierfrancesco Pingitore, sorridente anche se in sedia a rotelle, mentre a febbraio di quest'anno era apparso in una foto social con Tullio Solenghi e Massimo Lopez.
