Piero Chiambretti, incursione show al "Tg4"

Incursione show di Piero Chiambretti al "Tg4". Il conduttore è entrato in studio durante il telegiornale per presentare la nuova stagione di "Cr4", al via mercoledì 22 gennaio in prima serata su Rete 4. Chiambretti all'ingresso in studio si definisce l'ex fidanzato della giornalista Candida Morvillo, ospite in studio, prima di reclamare un brindisi con il conduttore Giuseppe Brindisi in onore del ritorno di "Cr4".

In fase di presentazione, il presentatore torinese ha detto: "Quest'anno faremo un passo avanti, ma anche un passo indietro come vuole Amadeus. Sarà un programma a cinque stelle, anzi quattro perché una è caduta, e poi avremo Malgioglio e un gruppone di vip del Grande Fratello... se non li arrestano prima".