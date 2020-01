Klaudia Pepa: "Sono il Cigno Nero di Piero Chiambretti"

“ #CR4 - La Repubblica delle donne ” riparte con la nuova stagione mercoledì 22 gennaio in prima serata su Retequattro . Una delle protagoniste è sicuramente Klaudia Pepa . La ballerina di origini albanesi che si è fatta conoscere ad "Amici" ha un ruolo molto particolare. Quello di aprire il programma nei panni di Trilli, un personaggio cucito su misura per lei da Piero Chiambretti . "Mi sento un po' come il Cigno Nero", racconta a Tgcom24.

Klaudia raccontaci questa esperienza a "La Repubblica delle donne"...

Con Piero Chiambretti c'è stato subito feeling. Appena mi ha visto ballare ha pensato per me questo personaggio di fantasia: Trilli. E io sono stata felicissima

Ti riconosci in Trilli?

E' molto particolare, inedito. All'inizio è stato difficile vestirne i panni, oggi mi riconosco, ormai mi sono abituata a vedermi tutta bianca con gli occhi neri. Mi sento un po' come il Cigno Nero



Nasci ad "Amici", cosa ti porti quell'avventura?

Un ricordo bellissimo, un sogno che si realizza. E' stata la mia prima esperienza in Italia, una grande crescita per me umana e professionale. Ho sempre desiderato avere Maria De Filippi davanti ed è stata la più grande soddisfazione vederla sorridere e divertirsi mentre ballavo



Oggi lo guardi?

Sempre. Ho i miei preferiti. Di questa edizione mi piace il latinista, il ribelle Valentin



In Albania sei molto famosa...

Faccio programmi da quando ero piccola. Ho studiato danza, ho fatto tanta tv. L'ultima esperienza è stato un 'Sanremo albanese'. Ho affiancato il presentatore, mi sono esibita con 12 ballerini italiani, ho ballato come Jennifer Lopez



Che progetti hai?

Sto realizzando dei video dove mi racconto con la mia danza e musiche inedite, ogni video comincia con le iniziali del mio nome



Il sogno?

Ballare per un cantante italiano in un video, amo la musica e danzare con la mia musica preferita sarebbe stupendo...



Situazione sentimentale?

Sono single e non sono mamma come qualcuno ha scritto, mi piacerebbe in futuro



Cosa deve fare un uomo per conquistarti?

Deve farmi ridere. Se chiedo che deve essere fedele è troppo?



