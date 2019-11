Da Valeria Marini ad Antonella Elia, Piero Chiambretti racconta "La Repubblica delle donne"

"Non cambiare nulla per cambiare tutto". E' il motto di Piero Chiambretti per la seconda edizione de " La Repubblica delle donne " che parte mercoledì 27 novembre in prima serata su Retequattro . Si ricomincia nel segno della continuità con qualche ritocco al cast (arrivano tra gli altri Valeria Marini , Antonella Elia , Massimo Lopez e Vittorio Feltri ) con "leggerezza ma senza stupidità", come ha spiegato il conduttore in conferenza stampa davanti a Pier Silvio Berlusconi , vicepresidente Mediaset.

Uno show dove le protagoniste sono sempre le donne e l'universo femminile nelle varie declinazioni. "Il nostro programma è leggero ma non stupido - spiega Chiambretti - Un programma che vuole parlare di donne, il motore trainante del nostro pianeta. Abbiamo fatto bene a puntare sulle donne perché lo scorso anno il programma è andato bene".



La prima puntata è dedicata alla pelle, ospiti in studio sono le Gemelle Kessler e ci sarà un cameo di Pippo Baudo in collegamento da Roma: "Anche senza fare della politica, si fa della politica. La prima puntata l'ho voluta dedicare alle pelle, che è una forma di bellezza. Vorrei fare un programma di assoluta evasione. Ma nella leggerezza ci può essere la profondità".



La seconda puntata sarà dedicata a un abbraccio, la terza a Dalidà: "Le forme di bellezza sono innumerevoli. Non c'è l'intento di fare politica, ma non si può non farla".



IL CAST - Si parte da Tiziana Catalano, la "signorina buonasera". Valeria Marini che "interpreta il ruolo dell'ultima diva. Non c'è nello showbiz italiano una donna delle sue misure. Sarà la nostra soubrette". Iva Zanicchi che "abbiamo preso in esclusiva e cercheremo di vederla solo qua". Antonella Elia "qui a Mediaset ha lavorato con il grande Mike. Ritorna alla ruota della Fortuna: speriamo che sia la sua e la nostra". Francesca Barra: "L'altra metà del marito. Qui la vediamo sola, perché su Instagram la vediamo . Farà una rassegna stampa, ovviamente a modo suo". Lory Del Santo: "L'abbiamo riscoperta come regista. Quest'anno compie 5 anni dalla prima edizione. Ripercorreremo i pregi e difetti di The Lady, una serie così iconica". Arcidiacona Longhitano: "Non parteciperà a tutte le puntate perché la Chiesa non glielo permette. E' un prete ortodosso, sposata e con un figlio". Malgioglio: "E' mia sorella". Peppino, un ragazzo del Bangladesh che ho conosciuto in un ristorante di Torino dovrà "tenere d'occhio Malgioglio. Ti giri ed è dalla Berlinguer, ti giri ed è su Canale 5, ti giri ed è al supermercato". Massimo Lopez sarà il presidente della Repubblica delle Donne, interpretando la Monaca di Monza con i baffi. Lidia farà delle installazioni e interpreterà la bellezza in modo sempre diverse. Le Apassionante, tre soprano che reinterpreteranno le canzoni degli ospiti. Ubaldo il cromatologo "cercherà un compromesso tra energia e pittura". Trilly (Klaudia Pepa) è una ballerina. Nel cast anche Drusilla Foir, Katia Follesa, Rosalia Porcaro. Manca all'appello Alda D'Eusanio: "Noi apriamo la porta a tutti, ma ha scelto Barbara d'Urso. E' nel cast di Barbara".



ARRIVA VITTORIO FELTRI - Vittorio Feltri entra a far parte del cast ma CR4 è "l'unica trasmissione dove è fisso, perché è un po' ovunque". "Il gioco è vedere quanti minuti resterà seduto nella sua poltrona - aggiunge Chiambretti - La rubrica avrà una rubrica: la posta del cuore. Credo sia la persona più adatta per parlare d'amore". Ad Alfonso Signorini Piero cercherà di "fargli dire tutto quello che non può dire di là e che cerchiamo di fargli dire per fargli andare via da là".



