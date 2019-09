"Le litigate nelle coppie ci sono sempre, il nostro errore è¨ stato quello di esporre i problemi sui social". Esordisce così Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger. La sua storia con Lucas Peracchi ha tenuto banco su Instagram per i mesi caldi dell'anno, tra rotture e riavvicinamenti.



In studio a "Pomeriggio Cinque" arriva la smentita sul presunto tradimento di cui sarebbe stato vittima Lucas: "Stiamo insieme", ribadisce Mercedesz. Ma gli altri ospiti non sono clementi con l'immagine che i due offrono ai propri numerosi follower. Anche la padrona di casa Barbara d'Urso è critica con un'immagine pubblicata da Peracchi, in cui l'influencer morde il sedere della fidanzata in perizoma. "Non è bella", commenta la conduttrice.